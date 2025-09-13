پخش زنده
یک دستگاه مینیبوس در محور مهاباد-میاندوآب از جاده منحرف شد و ۵ نفر از سرنشینان آن مصدوم شدند که تنها یک نفر از مصدومان به علت جراحات وارد شده به بیمارستان انتقال یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محسن رسولی، مسئول فوریتهای پزشکی ۱۱۵ مهاباد اظهار کرد: در این حادثه یک دستگاه مینیبوس از جاده منحرف شد و به ۲۰ نفر از سرنشینان آن دچار آسیب شدند.
وی اضافه کرد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه چهار دستگاه آمبولانسهای فوریتهای پزشکی مهاباد و میاندوآب و جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.
مسئول فوریتهای پزشکی ۱۱۵ مهاباد گفت: ۹ نفر از مصدمان این حادثه در محل مداوا شدند و ۱۱نفر دیگر که دچار مصدومیت شدید بودند، پس از رهاسازی به مراکز درمانی در میاندوآب اعزام شدند.
رسولی افزود: علت این حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی قرار دارد.
محور مهاباد- میاندوآب به طول ۴۵ کیلومتر جزو کریدور شمال به جنوب و یکی از محورهای پرترافیک و حادثه خیز در جنوب آذربایجانغربی است.
اخبار تکمیلی
به گفتهی رئیس پلیس راه آذربایجان غربی در حال حاضر تنها یک نفر از ناحیه پا مصدوم و در بیمارستان بستری است و حال عمومی سایر مصدومان مساعد گزارش شده است.
سرنشینان این مینیبوس ورزشکاران مهابادی بودند که در حال برگشت از مسابقات کشوری کاراته بودند که به گفته رئیس وزرش و جوانان شهرستان مهاباد ۵ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، مصدومیت ۴ نفر سطحی و یک نفر دیگر نفر که از ناحیه پا دچار جراحت شده بود به بیمارستان میاندوآب انتقال یافت.