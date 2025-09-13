همسر سابق بازیگر سینما با پول کمک به حیوانات ماشین خرید
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری همسر سابق یک بازیگر خبر داد که با جعل هویت وی و سوءاستفاده از احساسات مردم در صفحه ای جعلی در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری کرده بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت: یکی از بازیگران کشور به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد یک صفحه جعلی با نام و تصاویر وی در شبکههای اجتماعی ساخته شده و با سوءاستفاده از احساسات مردم و در پوشش حمایت از حیوانات اقدام به دریافت وجه از شهروندان میکند.
این مقام سایبری خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی اظهارات شاکی تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسیهای انجامشده مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۲۹ هزار نفر دنبال کننده با سوءاستفاده از شهرت شاکی با جعل هویت وی با استفاده از تصاویر موجود در اینترنت ایجاد شده که خود را همسر شاکی معرفی میکند و با ترفند کمک به حیوانات از کاربران کلاهبرداری میکند.
سردار معظمی گودرزی با بیان اینکه در روند پیگیری پرونده مشخص شد، صفحه اینستاگرامی مورد نظر توسط همسر سابق این بازیگر مدیریت میشود افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بهره گیری از روشهای فنی ردپای متهم را در فضای مجازی شناسایی کردند و پس از تشریفات قضائی وی در یکی از مناطق شمالی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهم با مبالغ جمع آوری شده برای کمک به حیوانات یک دستگاه خودرو خریداری کرده بود، بیان داشت: متهم پس از حضور در پلیس فتا و روبه رو شدن با شاکی چارهای جز اعتراف پیش روی خود ندید و به ساخت صفحه جعلی با نام و مشخصات شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و دریافت وجه از شهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی کرد، وی همچنین انگیزه خود را انتقام از شاکی و مطرح شدن در فضای مجازی عنوان کرد.
سردار گودرزی به شهروندان توصیه کرد: به هویتهای مجازی اعتماد نکنید و بدانید مجرمان با سوءاستفاده از احساسات شما تحت عناوین مختلف از جمله کمک به حیوانات و … به شما نزدیک میشوند، با مرتکبان این جرایم در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی طبق قانون برخورد خواهد شد، همچنین شهروندان میتوانند از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir با ما در ارتباط باشند.