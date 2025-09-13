مامای مرکز خدمات جامع سلامت تراز ، حین مأموریت امدادی با توجه به شرایط سخت منطقه عشایری مانو بخش حتی شهرستان لالی، توانست نوزادی را در آمبولانس به دنیا بیاورد و جان مادر و نوزاد را نجات دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علیرضا آصفی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان لالی گفت: پس از تماس اضطراری اهالی منطقه عشایری مانو از توابع بخش حتی در لالی مبنی بر شروع درد زایمانی یک مادر باردار، با دستور مستقیم و نظارت مهندس علی ابوالحسنی، معاون بهداشتی شبکه آغاز شد.

وی افزود: تیم واکنش سریع سلامت مادران به همراه آمبولانس امدادی، تکنسین اورژانس ۱۱۵ و منیژه رضایی‌مهر، مامای مرکز خدمات جامع سلامت تراز به محل اعزام شدند. در مسیر انتقال، با شدت گرفتن درد و پیشرفت سریع روند زایمان، مامای اعزامی توانست در شرایط ویژه و داخل آمبولانس زایمان را به‌طور موفقیت‌آمیز انجام دهد.

دکتر آصفی اظهار داشت: پس از زایمان موفق، مادر و نوزاد برای دریافت مراقبت‌های تکمیلی به بیمارستان امید لالی انتقال یافتند و پس از بررسی‌های پزشکی، مادر و نوزاد در سلامت کامل و با حال عمومی مطلوب ترخیص شدند.