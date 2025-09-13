شناسایی ۱۶۱ قطعه مصنوع طلای غیراستاندارد در فروشگاههای اینترنتی
مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: بازرسان استاندارد از ابتدای سال تاکنون، ۱۶۱ قطعه مصنوع طلای فاقد کد شناسایی را در فروشگاههای مجازی شناسایی و توقیف کردند.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ از ادارهکل استاندارد استان تهران، آقای قاسم فدوی با اشاره به بازرسی از مصنوعات طلای عرضه شده در سکوهای اینترنتی، افزود: در جریان ۱۷ مورد بازرسی که کارشناسان استاندارد در سال جاری به همراه نمایندگان تعزیرات، ادارهکل صمت و اتحادیه طلا از فروشگاههای مجازی عرضهکننده طلا انجام دادهاند، ۷۷ قطعه مصنوع طلا برای انجام آزمون عیارسنجی نمونهبرداری شد.
وی ادامه داد: در این بازرسیها و پس از انجام آزمونهای عیارسنجی، ۲۱ مورد عدم انطباق با عیار کمتر از عیار رسمی شناسایی شد.
مصنوعات شناساییشده در این بازرسیها، شامل گوشواره، دستبند، گردنبند، انگشتر، پلاک بودهاست.
بر اساس این گزارش، با افزایش اقبال عمومی به سرمایهگذاری در این زمینه، اخیرا تعدادی از سایتها و سکوهای اینترنتی اقدام به فروش انواع مصنوعات طلا میکنند و به طبع آن، ادارهکل استاندارد استان تهران نیز برای حفاظت از منافع خریداران، اقدام به اجرای طرح کنترل بازار، نموده است.
گفتنی است، پیش از این، نمونهبرداری گسترده از مراکز عرضه مصنوعات طلا در سطح بازار تهران و شهرستانهای استان صورت میگرفت که به تازگی طرح مذکور در فروشگاههای اینترنتی نیز اجرا میشود.