تیم فوتبال نود ارومیه با نتیجه یک بر صفر در برابر میزبانش نفت و گاز گچساران متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در هفته سوم رقابتهای لیگ آزادگان کشور دیدار تیمهای نفت و گاز گچساران و نود ارومیه در ورزشگاه شهدای نفت گچساران برگزار شد.
در این دیدار تیم فوتبال نفت وگاز گچساران موفق شد با گلزنی مهدی قیلچ خانی در دقیقه ۶۵ میهمان خود تیم نود ارومیه را با شکست بدرقه کند.
نفت و گاز گچساران ۵ امتیازی شد و چند پله در جدول ردهبندی صعود کرد، در حالی که نود ارومیه در اولین روز بدون سرمربی باخت و با ۴ امتیاز همچنان در میانه جدول باقی ماند.