به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حق‌پناه گفت: روستای هدف گردشگری چنشت، به مدت یک روز میزبان چهار عکاس حرفه‌ای از استان بود و این تور عکاسی، در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای که میان نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان و انجمن سینمای جوان استان منعقد شده، برگزار شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه افزود: حضور این عکاسان، علاوه بر ثبت زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی روستا، فرصتی را برای معرفی چنشت به عنوان یکی از مقاصد گردشگری برتر در استان ایجاد کرد.

به گفته وی عکاسان با دوربین‌های حرفه‌ای خود، مناظر بکر، آداب و رسوم محلی و جاذبه‌های منحصر‌به‌فرد این منطقه را به تصویر کشیدند و امیدواریم این همکاری‌ها بتواند به ترویج فرهنگ گردشگری و جذب بیشتر بازدیدکنندگان به روستا کمک کند.