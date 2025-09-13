پخش زنده
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سربیشه از حضور عکاسان حرفهای استان در روستای هدف گردشگری چنشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حقپناه گفت: روستای هدف گردشگری چنشت، به مدت یک روز میزبان چهار عکاس حرفهای از استان بود و این تور عکاسی، در چارچوب تفاهمنامهای که میان نمایندگی میراثفرهنگی شهرستان و انجمن سینمای جوان استان منعقد شده، برگزار شد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سربیشه افزود: حضور این عکاسان، علاوه بر ثبت زیباییهای طبیعی و فرهنگی روستا، فرصتی را برای معرفی چنشت به عنوان یکی از مقاصد گردشگری برتر در استان ایجاد کرد.
به گفته وی عکاسان با دوربینهای حرفهای خود، مناظر بکر، آداب و رسوم محلی و جاذبههای منحصربهفرد این منطقه را به تصویر کشیدند و امیدواریم این همکاریها بتواند به ترویج فرهنگ گردشگری و جذب بیشتر بازدیدکنندگان به روستا کمک کند.