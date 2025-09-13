به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پویانمایی های «چگونه اژد‌های خود را آموزش دهید ۳»، «اردک اردک غاز»، «ماهی قهرمان»، «ویلی تاکسی»، «دور دنیا در ۸۰ روز»، «هشتگ دوچرخه باز»، «فیل شعبده باز»، «سونیک ۳»، «پنالتی» و «گرن توریسمو»، از شنبه ۲۲ شهریور تا چهارشنبه ۲۶ شهریور، از شبکه‌های کودک و امید پخش می‌شوند.

شبکه کودک

*پویانمایی سینمایی «چگونه اژد‌های خود را آموزش دهید ۳» به کارگردانی «دان دیبلیوز»، شنبه ۲۲ شهریور ساعت ۱۴:۰۰، پخش می شود.

در این پویانمایی خواهید دید: هیکاپ که بعد از مرگ پدرش، رئیس برکه شده و دارد اژدها‌هایی که اسیر شده‌اند را نجات می‌دهد. هیکاپ یاد حرف پدرش می‌افتد که جایی به نام دنیای پنهان وجود دارد که همه اژدها‌ها در آنجا هستند. در این هنگام بی دندان متوجه گونه زن نوع خود شده و آسترید و هیکاپ هم او را دیده و اسم او را خشم روز می‌گذارند. در یک شب خشم روز، بی دندان را پیدا کرده و بعد از یک مدت هیکاپ را که بی دندان را تعقیب کرده می‌بیند و فرار می‌کند. هیکاپ و استرید به دنبال بی‌دندان وارد دنیای پنهان می‌شوند و می‌بینند که بی دندان پادشاه آنجاست که ...

*پویانمایی سینمایی «اردک اردک غاز» به کارگردانی «کریستوفر جنکینس»، یک شنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهید دید: پنگ، غاز جوان و دو جوجه اردک که از دسته هایشان جامانده‌اند با هم همسفر می‌شوند تا به دسته خود برسند. پنگ، غاز جوان پُر شر و شوری است که نمی‌تواند در چارچوب قواعد گروه و دوست هاش بماند. او به هیجان و سرعت بالا علاقه دارد و از قانون گریزان است. به همین خاطر نمی‌پذیرد تحت قوانین سفت و سخت گروه پرواز کند و در نهایت از دسته جا می‌ماند. از طرفی دیگر دو جوجه اردک ۱۶ روزه هم به خاطر اشتباه پنگ از دسته شان جا می‌مانند. وقتی پنگ تلاش می‌کند تا با سرعت پرواز کند و زودتر از دسته به مقصد برسد با چیزی برخورد می‌کند و بالَش آسیب می‌بیند و ...

*پویانمایی سینمایی «ماهی قهرمان» به کارگردانی «سین پاتریک اورلی»، دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهیم دید: الکس یک طوطی دریایی است که وظیفه تمیز کردن شهر کوچک دریایی‌شان را به عهده دارد. الکس، وظیفه شناس است و روزی متوجه می‌شود که لکه‌های سیاه عجیبی به بدن یکی از ماهی‌ها چسبیده که به سختی از بدن او پاک می‌شود. الکس به همراه دوستش کریستین که یک اسب دریایی کوچک است به دیدار شهردار می‌رود و طرح موضوع می‌کند، اما شهردارِ ماهی‌ها، الکس را مسخره کرده و از خود می‌راند. در نتیجه الکس تصمیم می‌گیرد به تنهایی برای شناخت منبع آلودگی اقدام کند، اما در ادامه یک ماهی بادکنکی به نام اد و و یک مارماهی به نام ایلنور با او همراه می‌شوند. آنها پس از عبور موانع زیاد، به یک سکوی نفتی می‌رسند و متوجه می‌شوند که لوله انتقال نفت، سوراخ شده. آنها با تحریک کوسه‌ها، آنها را به سمت لوله‌ها و سکوی نفتی می‌کشانند و به این وسیله، آدم‌ها را از نشتی، آگاه می‌کنند. الکس که هنوز نگران نفت‌های نشت کرده است، متوجه می‌شود که ...

*پویانمایی سینمایی «ویلی تاکسی» به کارگردانی «یوسری ابد هالیم»، سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهیم دید: ویلی، ماشین مسابقه، بعد از یک تصادف شدید از مسابقات خارج شده و تبدیل به یک تاکسی شهری می‌شود. ویلی، بعد از تصادف از دنیای مسابقات خداحافظی کرده و با وجود گذشت یک سال، باز هم نمی‌تواند به شرایط سابق خود برگردد. دنیای بدون هیجان تاکسی شهری او را بسیار ناراحت و غمگین می‌کند؛ تا این که متوجه می‌شود خاله‌اش توسط یک کامیون هجده چرخ دزدیده شده است.. او با شجاعت به مبارزه با اشرار وارد می‌شود و ..

*پویانمایی سینمایی «دور دنیا در ۸۰ روز» به کارگردانی «ساموئل تورنو»، چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.

این پویانمایی درباره یک میمون کوچک با دم‌بلند به نام پاسپارتو است که از طرف یک قورباغه حریص به نام فیلیاس به یک ماجراجویی خطرناک دعوت می‌شود. او باید در عرض ۸۰ روز به دور دنیا سفر کند. اما مادرش بیش از حد از او محافظت می‌کند و قصد دارد آن را در خانه ایمن نگه دارد، او به هر طریقی تلاش می‌کند تا با قورباغۀ جهانگرد همراه شود تا این سفر را به سر انجام برساند، اما ...

شبکه امید

*فیلم تلویزیونی «هشتگ دوچرخه باز» به کارگردانی «مصطفی نظری زاده»، شنبه ۲۲ شهریور ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.

این فیلم داستان پیرمرد تنهایی را روایت می‌کند که بعد از فوت همسرش هر کدام از فرزندانش به خاطر مشکلاتشان اصفهان را ترک کرده‌اند و تنها همدم و مونس حاجی بابا دوچرخه‌ای است که از زمان جوانی تا به امروز همراه اوست، اما یک روز در اثر سانحه‌ای حاجی بابا با دوچرخه اش نقش بر زمین می‌شود و در راه انتقال به بیمارستان دوچرخه به سرقت می‌رود و در ادامه داستان بازگشت فرزندان و نوه‌های نوجوانش به اصفهان و تلاش آنها برای یافتن دوچرخه و مشکلاتی که بر سر راه آنها قرار می‌گیرد به تصویر کشیده می‌شود. اما ...

حسن اکلیلی، مهران هادی، شهره موسوی، افسانه صالحی الهام باقری و مسعود زنجانی در این تله فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

*فیلم سینمایی «فیل شعبده باز» به کارگردانی «وندی راجرز»، یک شنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.

این پویانمایی درباره پسری به نام پیتر است که به دنبال یافتن خواهر گمشده خود، ادل می‌باشد. پیتر با یک فالگیر رو‌به‌رو شده و تلاش می‌کند متوجه شود آیا خواهرش هنوز زنده است یا خیر. فالگیر به او می‌گوید که فیل را دنبال کن. حال پیتر برای یافتن پاسخ سوال خود ابتدا باید یک فیل مرموز را پیدا کند. پس از پیدا کردن فیل، پادشاه که فیل را اسیر کرده است از پیتر نوجوان می‌خواهد سه کار غیرممکن انجام دهد تا فیل را به او بدهد و ...

*فیلم سینمایی «سونیک ۳» به کارگردانی «جف فاولر»، دوشنبه ۲۴ شهریورساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهیم دید: سونیک، ناکلز و تیلز با یک دشمن جدید و قدرتمند به نام شدو رو‌به‌رو می‌شوند، یک شرور مرموز با توانایی‌هایی که تا به حال با آن مواجه نشده‌اند. حال آنها برای مبارزه با شدو با هم متحد می‌شوند، اما زمانی که توانایی‌های آنها به هیچ وجه با شدو برابری نمی‌کند و آنها با شکست مواجه می‌شوند و ...

*فیلم سینمایی «پنالتی» به کارگردانی «شابهام سینگ»، سه شنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی لوکرام اسمیل، کی کی منون و شاشانک آرورا؛ داستانی از یک فوتبالیست هندی مشتاق است که به تیم فوتبال دانشگاه لکهنو می‌پیوندد. اما او برای رسیدن به رویای بازی در سطح ملی باید با با چالش‌ها و تبعیض‌های فراوانی رو‌به‌رو می‌شود. لوکرام، یک علاقمند به ورزش فوتبال از مانیپور است؛ که در کالجی در لکهنو به نام SRMU ثبت نام می‌کند، این کالج به دلیل پرورش فوتبالیست‌های حرفه‌ای در سطح بین المللی شناخته می‌شود. هم اتاقی او، ایشوار سینگ، یک مهاجم در تیم دانشگاه است و به لوکرام کمک می‌کند تا وارد مسابقات انتخابی شود. او دستیار مربی پارت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و او را برای یازده نفر بازیکن انتخاب می‌کند. با این حال، لوکرام به دلیل اصالت شمال شرقی خود با تبعیض از سوی دیگر بازیکنان و مسئولان مواجه است. او که دلسرد شده به روستای زادگاهش باز می‌گردد و ...

*فیلم سینمایی «گرن توریسمو» به کارگردانی «نیل بلومکمپ»، چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی دیوید هاربر، اورلاندو بلوم، آرچی مادکوی، جری هالیول و جایمن هانسو خواهیم دید: مهارت‌های بالای یک گیمر در مجموعه بازی‌های ویدیویی گرن توریسمو، شانس تبدیل شدن او به یک راننده واقعی اتومبیل‌های مسابقه‌ای حرفه‌ای را برایش به ارمغان می‌آورد و شرکت نیسان قبول می‌کند اگر مجوز حرفه‌ای اتومبیل رانی را به دست آورد با او قرارداد امضا کند. یک جوان گیمر شرکت می‌کند و ...