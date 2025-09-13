مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، گفت: با ثبت 22 اثرملی جدید در کرمانشاه ثبت این آثار ۱۷۵ درصد نسبت به سال قبل بیشترشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، گفت: در حوزه ثبت آثار ملی، کرمانشاه توانسته است ۲۲ اثر جدید را به فهرست آثار ملی کشور اضافه کند که رشد ۱۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.

داریوش فرمانی با بیان اینکه استان در جذب گردشگر نیز عملکرد مطلوبی داشته است، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مستند فروش بلیط، تعداد گردشگرانی که از آثار تاریخی استان بازدید کرده‌اند از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۴۲ درصدی است. این آمار کاملاً بر اساس درآمد حاصل از فروش بلیط محاسبه شده و آمار برآوردی نیست.

فرمانی همچنین از صدور ۱۵ پروانه بهره‌برداری برای تأسیسات گردشگری در سال گذشته خبر داد و افزود: این رقم نسبت به ۱۰ پروانه‌ای که در سال قبل صادر شده بود، رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد که حاکی از توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد حوزه صنایع دستی اشاره کرد و گفت: میزان تسهیلات پرداختی به هنرمندان و فعالان صنایع دستی از ۵۰ میلیارد تومان در سال قبل به ۸۸ میلیارد تومان در سال گذشته رسیده که رشد ۷۶ درصدی را نشان می‌دهد. این تسهیلات نقش مؤثری در حمایت از هنرمندان و توسعه این صنعت مهم داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه با تأکید بر اهمیت آموزش در توسعه صنایع دستی، اظهار کرد: در حوزه آموزش صنایع دستی که یکی از اولویت‌های ما محسوب می‌شود، ۷۰۰ میلیون تومان هزینه کرده‌ایم که نسبت به ۵۰۰ میلیون تومان سال قبل، رشد ۴۰ درصدی داشته است. همچنین تعداد فراگیران نیز از ۵۰۰ نفر به ۹۰۰ نفر رسیده که تقریباً دو برابر شده است.

وی ادامه داد: در زمینه اشتغال‌زایی در حوزه صنایع دستی نیز عملکرد مناسبی داشته‌ایم، به طوری که تعداد فعالیت‌های ثبت شده در سامانه از ۲۷۴۰ مورد به ۳۸۳۸ مورد رسیده که رشد ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

فرمانی همچنین از تکمیل ۱۹ پروژه در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: این رقم نسبت به ۱۲ پروژه سال قبل، رشد ۵۸ درصدی داشته است. این پروژه‌ها شامل طرح‌های مختلف عمرانی، مرمتی و توسعه‌ای در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری بوده است.