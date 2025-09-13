فرماندار گتوند با اشاره به فعالیت گروه جهادی پزشکی در این شهرستان گفت: خدمات دندانپزشکی به مدت یک هفته به صورت رایگان به بیماران نیازمند ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن آقایی روز شنبه در نشست هماهنگی میزبانی گروه جهادی پزشکی در سالن جلسات فرمانداری گتوند اظهار کرد: این گروه جهادی، خدمات رایگان دندانپزشکی را به افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ارایه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه همه خدمات ارایه شده توسط پزشکان مجرب انجام خواهد شد، افزود: این گروه پزشکی از تهران جهت خدمت رسانی به مردم در این شهرستان حضور خواهند یافت.

آقایی بر ضرورت همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی برای این اقدام جهادی تاکید کرد و بیان داشت: باید از ظرفیت این اقدام جهادی برای معرفی شهرستان و توسعه گردشگری استفاده کنیم.

فرماندار گتوند تصریح کرد: این اقدام در راستای هماهنگی به عمل آمده توسط سید محمد سادات ابراهیمی نماینده مردم شهرستان‌های شوشتر وگتوند در مجلس شورای اسلامی با رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان دزفول جهت اعزام گروه جهادی دندانپزشکی به شهرستان گتوند انجام شد.

بیژن حسین پور، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گتوند نیز در این نشست گفت: هشت یونیت دندانپزشکی با کادر مجرب دندانپزشکان آماده خدمات رسانی هستند و در مرکز شماره یک شبکه بهداشت و درمان این شهرستان مستقر خواهند شد.

شهرستان گتوند در شمال خوزستان دارای ۲ بخش مرکزی و عقیلی و پنج شهر گتوند، صالح شهر، ترکالکی، جنت مکان، سماله و ۴۵ روستا است.