نتایج بررسیهای اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، نشان میدهد: از میان ۴ صنعت منتخب بازار سرمایه که با رشد تولید در یک سال گذشته روبهرو بودهاند، صنعت استخراج کانههای فلزی پیشتاز رشد صنایع بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بررسیهای این اداره از روند تولید صنایع مهم بازار سرمایه گویای این است که دو صنعت منتخب بازار سرمایه نه فقط با رشد تولید در یک سال گذشته روبهرو بودهاند بلکه میزان تولید آنها نیز در یک ماه گذشته با افزایش همراه بوده است. در این میان، به جز صنعت خودرو که با افت ۳ درصدی تولید خودرو در یک سال گذشته روبهرو بوده، باقی صنایع با رشد تولید روبهرو بودهاند.
البته، بر اساس دادههای آماری اداره میز صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس، صنعت خودرو در یک ماه گذشته به دلیل پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و کاهش آثار آن بر زنجیره تامین قطعات در تیر امسال روند افزایشی داشته است.
بر این اساس، صنایع فلزات اساسی، استخراج کانههای فلزی و فرآوردههای نفتی به ترتیب با ۸، ۳۴ و ۲ درصد افزایش در تولید مواجه بودهاند.
افزایش ۱۲ درصدی تولید صنعت خودرو در یک ماه گذشته
دادههای این گزارش نشان میدهد؛ مقدار تولید صنعت خودرو از ۷۵ هزار و ۷۲ دستگاه در مرداد ۱۴۰۳ به ۷۲ هزار و ۸۳۰ دستگاه در مرداد امسال رسید. مقدار تولید این صنعت در این بازه زمانی با افت ۳ درصدی روبهرو شده است.
خودروسازان در مرداد سال ۱۴۰۴ نسبت به تیر امسال، ۱۲ درصد افزایش در میزان تولید را ثبت کردند.
بر اساس این گزارش، رشد تولید این صنعت ناشی از پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و کاهش اثرات آن بر زنجیره تامین قطعات در تیر امسال بوده است که در پی آن بخشی از فعالیت خودروسازان بابت جنگ تحمیلی متوقف شده بود.
همچنین به نظر میرسد، کاهش ۳ درصدی تولید در مرداد امسال نسبت به سال قبل عمدتا ناشی از مسئله آزادسازی قیمتها در سال جاری بوده است. ضمناینکه شدت گرفتن ناترازی انرژی برق نیز محدودیتهایی را برای خودروسازان در سال جاری ایجاد کرده است.
افزایش ۸ درصدی تولید صنعت فلزات اساسی
دادههای آماری اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس نشان میدهد؛ مقدار تولید صنعت فلزات اساسی از یک میلیون و ۵۹۲ هزار تن در مرداد ۱۴۰۳ به یک میلیون و ۷۲۲ هزار تن در مرداد امسال رسید. تولید این صنعت در این بازه زمانی با رشد ۸ درصدی روبهرو بوده است.
میزان تولید صنعت فلزات اساسی در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به تیر ۱۴۰۴، ۵ درصد کاهش داشته است.
همچنین میزان تولیدات صنعت فلزات اساسی در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به مرداد ۱۴۰۳، معادل ۸ درصد افزایش داشته که این امر ناشی از مدیریت بهینه مصرف انرژی فولادسازان و خرید برق آزاد خریداری شده در شرکتهای فولادی تحت عنوان برق « قطع نشو» است.
افزایش ۳۴ درصدی تولید صنعت استخراج کانههای فلزی
افزون براین، میزان تولید صنعت استخراج کانههای فلزی با رشد ۳۴ درصدی از ۶ میلیون و ۲۶۶ هزار تن در مرداد پارسال به ۸ میلیون و ۳۸۷ هزار تن در مرداد امسال رسیده است.
تولید صنعت استخراج کانههای فلزی نیز در مرداد نسبت به تیر ۵ درصد کاهش داشته است.
در سال ۱۴۰۳ میزان کل تولید صنعت استخراج کانههای فلزی برابر با ۸۶،۶۳۴،۰۷۲ تن بوده که با افزایش اندک ۰.۲درصد نسبت به سال ۱۴۰۲، بیشترین میزان تولید سالانه صنعت استخراج کانههای فلزی در سال ۱۴۰۳ ثبت شده است.
افزایش تولید صنعت فرآوردههای نفتی
دادههای آماری این گزارش حاکی از آن است که میزان تولید صنعت فرآوردههای نفتی از ۶ میلیون و ۱۹ هزار مترمکعب در مرداد ۱۴۰۳ به ۶ میلیون و ۱۲۱ هزارمتر مکعب در مرداد امسال رسیده است. تولید این صنعت در یک سال گذشته، با رشد ۲ درصدی روبهرو شده است.
میزان تولیدات صنعت فرآوردههای نفتی نیز در مرداد نسبت به تیر امسال ۳ درصد افزایش داشته است.
افزایش ۱۱ درصدی روند تولید تولید صنعت شیمیایی در یک ماه گذشته
دادههای آماری محاسبه شده در اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس حاکی از آن است که؛ صنعت مواد و محصولات شیمیایی از ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار تن در مرداد۱۴۰۳ به ۴ میلیون و ۲۰۶ هزار تن در مرداد امسال رسیده است. میزان تولید صنعت مواد و محصولات شیمیایی در یک سال گذشته، با افزایش اندک روبهرو بوده است.
بر اساس این گزارش، صنعت محصولات شیمیایی با افزایش ۱۱ درصدی در میزان تولیدات خود در مرداد نسبت به تیر امسال مواجه شد.