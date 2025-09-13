پخش زنده
حوادث رانندگی در جادههای استان سمنان در هفتهای که گذشت یک کشته و ۱۰۹ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، واژگونی رنو ساندرو در کیلومتر ۱۶ محور شریف آباد به ایوانکی ۳ مصدوم ، تصادف تریلی و سمند در کیلومتر ۱۵ محور میامی به شاهرود ۷ مصدوم ، انحراف از جاده و سقوط از پل ال نود در کیلومتر ۹۶ محور میامی به سبزوار ۴ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۸۴ محور میامی به سبزوار یک مصدوم ، تصادف دو تریلی در کیلومتر ۵۲ محور سمنان به دامغان ۲ مصدوم ، انحراف از جاده پژوتاکسی ۴۰۵ در کیلومتر ۲۲ محور دامغان به شاهرود ۴ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۱۵ محور آرادان - سرخه ۲ مصدوم ، واژگونی پژوپارس در کیلومتر ۱۵ محور دامغان - چشمه علی ۶ مصدوم ، تصادف پژوپارس و پژو ۲۰۶sd در کیلومتر ۴۰ آرادان - سرخه ۶ مصدوم ، تصادف mvm و پراید در کیلومتر ۲۹ محور دامغان به شاهرود ۷ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۵۷ محور سمنان به دامغان ۴ مصدوم ، واژگونی تیبا در کیلومتر ۱۳ محور دامغان به کیاسر ۴ مصدوم، تصادف فیدلیتی و پراید در کیلومتر ۴۳ محور سرخه به آرادان یک کشته و ۶ مصدوم ، تصادف پژو ۲۰۶ و کامیون در کیلومتر ۲۰ محور میامی به شاهرود ۷ مصدوم، واژگونی کامیون در کیلومتر ۲۰ محور فولادمحله به کیاسر ۲ مصدوم، واژگونی ساینا در کیلومتر ۸۰ محور آزادشهر به شاهرود ۴ مصدوم، تصادف پژو ۲۰۷ و موتور سیکلت در محله مهدی آباد آرادان ۲ مصدوم، تصادف زنجیرهای کامیون و ال ۹۰ و پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۲۵ محور میامی به سبزوار ۱۱ مصدوم، واژگونی پراید در کیلومتر ۲۰ محور سمنان به دامغان ۳ مصدوم، واژگونی پراید در کیلومتر ۱۴ محور شریف آباد به ایوانکی ۴ مصدوم، برخورد با تپه سمند در کیلومتر ۱۴ محور فولاد محله به کیاسر ۴ مصدوم، انحراف از جاده کوئیک در کیلومتر ۵۲ محور شاهرود به دامغان ۵ مصدوم، سقوط از پل پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۱۵ محور دامغان به کیاسر ۳ مصدوم، انحراف از جاده سمند در کیلومتر ۳۰ محور آرادان به سرخه یک مصدوم، برخورد با تپه پراید در کیلومتر ۴۲ محور سمنان به دامغان ۵ مصدوم بر جای گذاشت .