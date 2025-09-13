شبکه نمایش در ادامه طرح پخش فیلم‌های دنباله‌دار تاریخ سینما، از امروز به مدت چهار شب سری فیلم‌های «گودزیلا» را پخش می‌کند و در ادامه از ۲۶ شهریور سراغ سه‌گانه فیلم «پدرخوانده» می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شنبه ۲۲ شهریور «گودزیلا»، یکشنبه ۲۳ شهریور «گودزیلا: پادشاه هیولاها»، دوشنبه ۲۴ شهریور «گودزیلا در برابر کنگ»، سه شنبه ۲۵ شهریور «گودزیلا و کنگ: امپراتوری جدید»، چهارشنبه ۲۶ شهریور «پدرخوانده»، پنج شنبه ۲۷ شهریور «پدرخوانده ۲» و جمعه ۲۸ شهریور ماه «پدرخوانده۳»، پخش می شود.

فیلم «گودزیلا» به کارگردانی گرت ادواردز کارگردانی، شنبه ۲۲ شهریور پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: به دنبال آزمایشات هسته‌ای بشر و دخالت در طبیعت موجودات عظیم الجثه‌ای به نام‌های گودزیلا و موتو پرورش می‌یابند که انسان قادر به نابودی آن‌ها نمی‌باشد و...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان آرون تیلور جانسون، کن واتانابه، الیزابت اولسن، ژولیت بینوش، سالی هاوکینز، دیوید استراترن و برایان کرانستون را نام برد.

فیلم سینمایی «گودزیلا: پادشاه هیولاها» به کارگردانی مایکل دووگرتی، یکشنبه ۲۳ شهریور تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سازمان تحقیقاتی مونارک، در تقابل با هیولا‌های عظیم‌الجثه‌ای شامل مودرا، رودان و گیدورا قرار می‌گیرد که تهدیدی بالقوه برای گودزیلا و همچنین امنیت سیاره زمین محسوب می‌شوند و…

بازیگرانی، چون میلی بابی براون، ورا فارمیگا، کایل چندلر، چارلز دنس، سالی هاوکینز و جانگ زئی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «گودزیلا در برابر کونگ»، به کارگردانی آدام وینگارد کارگردانی، دوشنبه ۲۴ شهریور پخش می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان الکساندر اسکارشگرد، میلی بابی براون، ربکا هال، برایان تایری هنری، شون اوگوری و ایزا گونزالس را نام برد.

داستان این فیلم حول محور جدال ۲ تا از قوی‌ترین و ترسناک‌ترین موجودات کره زمین، «کنگ» و «گودزیلا» می‌گردد که برای تصاحب عنوان پادشاهی حیوانات، در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. در این میان، سرنوشت انسان ها، زنده ماندن و یا نابودی شان نیز به نتیجه این مبارزه گره خورده است...

فیلم «گودزیلا و کنگ: امپراتوری جدید»، به کارگردانی آدام وینگارد کارگردانی، سه شنبه ۲۵ شهریور، پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: گودزیلا و کونگِ قدرتمند با تهدید بزرگی پنهان در اعماق سیاره رو‌به‌رو هستند که موجودیت آن‌ها و بقای نژاد بشر را تهدید می‌کند و...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان ربکا هال، برایان تایری هنری، دن استیونز، کایلی هاتل، الکس فرنس و راشل هاوس را نام برد.

همچنین مجموعه فیلم «پدرخوانده» که توسط فرانسیس فورد کاپولا کارگردانی شد. از ۲۶ تا ۲۸ شهریور پخش می‌شود.

پدرخوانده داستان خانواده کورلئونه را دنبال می‌کند که سردسته‌ی آن ویتو کورلئونه پله‌های جرائم سازمان‌یافته را طی می‌کند و بعد مایکل کورلئونه، فرزند او، راه پدرش را ادامه می‌دهد و...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان آل پاچینو، دایان کیتون، آلکس روکو، جیمز کان و مارلون براندو را نام برد.

شبکه نمایش این فیلم ها را ساعت ۲۱، پخش و روز بعد ساعت‌های ۵ و ۱۳، بازپخش می کند.