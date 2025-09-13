فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، با وزیر کشور عراق در بغداد دیدار و درباره همکاری‌های امنیتی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سردار احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سفر به بغداد مورد استقبال وزیر کشور عراق قرار گرفت.

عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق صبح امروز از سردار احمد رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه استقبال کرد.

این دیدار با هدف تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌ها در حوزه امنیت، مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته و تروریسم و تبادل اطلاعات انجام شد.