برنامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال بانوان آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵ را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال بانوان آسیا ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵ با حضور ۱۲ تیم در سه گروه برگزار میشود و تیم خاتون بم ایران در گروه B با تیمهای ووهان جیانگدا چین، بنگال شرقی هند و نسفقارشی ازبکستان همگروه است و این مسابقات به میزبانی چین در شهر ووهان برگزار میشود.
گروه A: ملبورنسیتی استرالیا، هو چیمینسیتی ویتنام، لاگونا فیلیپین و لایونسیتی سنگاپور
گروه B: ووهان جیانگدا چین، خاتون بم ایران، بنگال شرقی هند و نسفقارشی ازبکستان
گروه C: سوون کرهجنوبی، توکیو وردی بلزا ژاپن، ناگوهیانگ کرهشمالی و آیاسپیای میانمار
برنامه مسابقات تیم خاتون بم ایران به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۶ آبان؛
ووهان جیانگدا چین – نسف قارشی ازبکستان
خاتون بم ایران – بنگال شرقی هند
پنجشنبه ۲۹ آبان؛
نسف قارشی ازبکستان – خاتون بم ایران
بنگال شرقی هند - ووهان جیانگدا چین
یکشنبه ۲ آذر؛
ووهان جیانگدا چین – خاتون بم ایران
بنگال شرقی هند – نسف قارشی ازبکستان