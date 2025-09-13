پخش زنده
گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام نشان میدهد تعداد سهامداران فعال بورس در هفته گذشته از مرز ۱۷۰ هزار کد فراتر رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که؛ در هفته کاری منتهی به ۱۸ شهریور، سهم حقیقیها، حقوقی و صندوق سهامی به ترتیب ۲۱۲ هزار و ۲۱۲ میلیارد ریال (۶۷.۳ درصد)، ۳۳ هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال (۱۰.۷ درصد) و ۲۴ هزار و ۹۲۸ میلیارد ریال (۷.۹ درصد) بود.
همچنین، در هفته یادشده، تعداد سهامداران فعال در بازار، اعم از: حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضههای اولیه) ۱۷۰ هزار و ۷۲ نفر بود که به تفکیک ۱۶۹ هزار و ۴ نفر شامل سهامداران حقیقی و یک هزار و ۶۸ نفر مربوط به حقوقیها میشود.
در این بازه زمانی، ۳ صنعت ۱. شیمیایی ۲. فرآوردههای نفتی ۳. خودرو جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.
آمارها حاکی از آن است که؛ در هفته گذشته این ۳ صنعت ۳۵.۵ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.