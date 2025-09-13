به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، نادر خوانی با اشاره به اینکه مدیریت طرح‌های آبخیزداری نیازمند راهبرد کلانی است گفت: چنان چه برنامه‌های مدیریتی منسجمی برای مدیریت آبخانه‌ها و تصفیه خانه‌ها نداشته باشیم، سال آینده ابتدای اردیبهشت مجدد این وضعیت کمبود آب را تجربه خواهیم کرد.

وی با حضور در مرکز سیمای البرز و برنامه نگاه مردم در خصوص انتقال آب کرج به استان‌های همجوار گفت: استان البرز نسبت به تمام کشور یکی از بیشترین میزان رشد جمعیت را دارد و رشد ممیزی ۳۷/۲ درصدی را در قالب بارگذاری جمعیت نشان می‌دهد.

کارشناس منابع آب در برنامه نگاه مردم افزود: تقریبا بیش از هفتاد درصد منابع آبی آن زیرزمینی است. به دلیل این که در البرز تصفیه خانه‌های مکفی و بازچرخوانی پسآب‌ها را نداریم، هر اندازه که آب به سیستم چرخه اضافه کنیم، تأثیری در ابقای آب خانه‌ها و حل شدن مشکل به صورت طولانی مدت ندارد.

نادرخوانی با اشاره به اهمیت مدیریت آب به مجری برنامه نگاه مردم توضیح داد: به صورت مقطعی امکان این که روان آب‌های مقطعی و فصلی را در بحث سد‌ها مدیریت کنیم وجود دارد، ولی با توجه به رشد جمعیت بعید به نظر می‌رسد که مشکل طولانی مدت مرتفع شود.

کارشناس منابع آب با حضور در سیمای البرز عنوان کرد: سال آبی جدید ما از مهرماه آغاز می‌شود و وارد فصل آبی می‌شویم، چنان چه برنامه‌های مدیریتی منسجمی برای مدیریت آبخانه‌ها و تصفیه خانه‌ها نداشته باشیم، سال آینده ابتدای اردیبهشت مجدد این وضعیت کمبود آب را تجربه خواهیم کرد.

وی با حضور در برنامه نگاه مردم افزود: متعاقبا وقتی نرخ نزولات جوی استان کم باشد به دلیل این که از منابع برق‌های آبی استفاده می‌کنیم، خروجی سد‌ها نیز کم می‌شود؛ در صورتی می‌توانیم این معضل را حل کنیم که یک نگاه پایدار به این مسائل داشته باشیم.

نادرخوانی به مجری برنامه نگاه مردم خارنشان کرد: نرخ رشد جمعیت کاهشی نبوده است و از طرفی نرخ نزولات نیز در اختیار نیست؛ دو سد داریم که می‌توانیم روان آب‌ها را کنترل کنیم ولی روان آب‌هایی که در سطح پایین‌تر هستند به آبخوان‌های ما نمی‌رسد و اگر برسد محل تغذیه آبخوان‌ها امکان آلایندگی دارد و مشکلاتی در حوزه کیفیت آب‌ها می‌تواند برای ما ایجاد کند.