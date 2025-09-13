پخش زنده
به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاههای کشور، ۵۰۰ میلیون تومان از سوی انجمن حمایت زندانیان استان جهت کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان فرزند زندانیان زنجانی پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیر کل زندانهای زنجان با اعلام این خبر گفت: با همت خیرین و نیکوکاران و با تلاشهای صورت گرفته از سوی انجمن حمایت از زندانیان استان در شهریور ماه امسال بیش از ۵۰۰ میلیون تومان در قالب کمک هزینه تحصیلی به دانشآموزان تحت پوشش انجمنهای حمایت پرداخت شده است.
حسینی افزود:با پیگیریهای صورت گرفته از سوی مددکاران بیش از ۳۳۵ فرزند زندانی در مقاطع مختلف تحصیلی در حال فعالیت بوده که امسال با همت خیرین و نیکوکاران برای هر دانش آموز یک و نیم میلیون تومان هزینه تحصیلی از سوی انجمنهای حمایت پرداخت شده است.
مدیرکل زندانهای زنجان خاطرنشان کرد: امسال با تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیئت مدیره انجمنهای حمایت از زندانیان، برای هر یک از فرزندان زندانیان دانشجو نزدیک به ۵ میلیون تومان هزینه تحصیلی در نظر گرفته شده است.