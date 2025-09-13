پخش زنده
شهردار منطقه ۱۹ گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴، عملیات دیوارنگاره و نقاشی دیواری مدارس منطقه به اجرا در آمده است و تاکنون این طرح در بیش از ۸۵ درصد از مدارس مشمول طرح به پایان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ؛ حسین اخگرپور گفت: در آستانه بازگشایی مدارس و اجرای طرح «استقبال از مهر»، عملیات دیوارنگاره و نقاشی دیواری مدارس منطقه با هدف زیباسازی محیطهای آموزشی و افزایش نشاط اجتماعی دانشآموزان آغاز شد.
وی گفت: تاکنون بیش از ۸۵ درصد مدارس شامل این طرح در منطقه دیوارنگاری شده و حدود ۱۵ درصد دیگر نیز در حال اجراست. حجم عملیات انجامشده در سال جاری بیش از چهار هزار متر مربع بوده و حدود سه هزار متر مربع دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.
شهردار منطقه ۱۹ با اشاره به اهداف این طرح افزود: اجرای نقاشیهای دیواری در مدارس با استفاده از نقشهایی همچون گلوبوته و طرحهای هنری، علاوه بر زیباسازی محیط آموزشی، به ایجاد انگیزه و شور و نشاط در میان دانشآموزان کمک میکند.
وی بیان داشت: از جمله مدارس تکمیلشده در این طرح میتوان به مدارس کریمی، باهنر، کیهانی، عدالت، هیدخت و شهید موسوی اشاره کرد. همچنین در مدارس رابعی و دانش، به ترتیب ۹۰ درصد و در دبیرستان امام خامنهای ۷۰ درصد پیشرفت حاصل شده است. علاوه بر این، عملیات دیوارنگاره در مجموعه مدارس کوچه مدرسه خیابان آموزگار نیز آغاز شده است.