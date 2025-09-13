مدیر‌عامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: از این میزان ۳۵ در‌صد در بخش خانگی، ۳۳ درصد در بخش نیروگاهی، ۱۰ درصد در صنایع پتروشیمی، ۱۰ درصد در بخش صنعت و ۱۲ درصد نیز در سایر بخش‌ها مصرف شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،ناصرحسینی مدیر‌عامل شرکت گاز استان کرمانشاه، مشکل اصلی ناترازی انرژی را استفاده بیش از حد از انرژی فسیلی که ۷۰ درصد آن گاز است عنوان کرد و‌گفت: عدم آموزش، فرهنگ صحیح مصرف و قیمت پایین انرژی باعث شده انگیزه‌ای برای اصلاح وجود نداشته باشد که تمامی این عوامل نیز بر ناترازی انرژی اثر‌گذار است.

حسینی به موضوع انرژی‌های تجدید‌پذیر نیز اشاره کرد و گفت:در کشور ما بر اساس اقلیم، کمتر از یک درصد از انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌شود که با جایگزین کردن این انرژی‌ها می‌توان سهم بسزایی در جلوگیری از ناترازی انرژی در کشور داشت.

به گفته حسینی حدود ۲۰ درصد از این میزان مصرف، با فرهنگ‌سازی قابل کاهش است.

حسینی، همچنین از بهینه‌سازی ۴۱۰۰ موتور‌خانه با صرف ۴۰ میلیارد تومان هزینه طی سال گذشته خبر داد و‌گفت: بر اساس پیش‌بینی انجام‌گرفته مقرر شده بخاری‌های مناطق سردسیری که بازدهی پایین دارند با بخاری‌هایی با بازدهی بیش از ۹۵ درصد که در حال ساخت است، تعویض و جایگزین شود و در استان کرمانشاه نیز این کار انجام و اطلاع‌رسانی لازم اعلام خواهد شد.

به گفته حسینی، در استان کرمانشاه ۳۴ شهر قابل گاز‌رسانی وجود دارد که ۱۰۰ درصد این شهر‌ها از نعمت گاز برخوردارند همچنین از تعداد ۲۵۶۷ روستای استان ۱۷۵۰ روستای بالای ۲۰ خانوار وجود دارد و علاوه بر گاز‌رسانی به روستا‌های بیش از ۲۰ خانوار، روستا‌هایی که در مسیر بودند نیز گاز‌رسانی شدند و در حال حاضر ۲۳۱۴ روستا دارای گاز در استان داریم و ضریب نفوظ گاز در روستا‌های استان نیز بیش از ۹۰ درصد است

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان، تنها ضریب نفوظ گاز در روستا‌های شهرستان ثلاث‌باباجانی به دلیل دور بودن از خطوط اصلی،۵۶ درصد است، اما مجوز گاز رسانی آنها اخذ شده است که با گاز‌رسانی به ۳۰ روستای‌باقیمانده در کوتاهترین زمان ممکن، ضریب نفوظ گاز در روستا‌های استان به ۹۹ درصد خواهد رسید.

وی در ادامه مطالبات شرکت گاز از بخش‌های مختلف را، ۲۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به پتروشیمی، ۶۲ میلیارد تومان مربوط به بخش خانگی، ۲۹ میلیارد تومان مربوط به بخش صنعت و ۶۰ میلیارد تومان نیز مربوط به صنایع سیمان است و در این زمینه برای تامین نقدینگی در اجرای پروژه‌ها نیازمند وصول مطالبات هستیم.

وی در ادامه سرانه مصرف در بخش خانگی را ۲۴۱۱ مترمکعب در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد و گفت: این میزان مصرف نسبت به سال گذشته ۱۰۰ مترمکعب افزایش داشته است.

وی با اشاره به پیش‌بینی اشتراک ۲۴ هزار مشترک جدید در سال گذشته نیز گفت: این تعداد بیش از پیش‌بینی بود و برای ۲۷ هزار و ۱۶۹ متقاضی فرآیند اشتراک‌گذاری انجام شد.

حسینی به احتمال قطعی گاز صنایع و مصارف با الویت کمتر در فصل سرد سال نیز اشاره کرد و‌گفت: در سال گذشته حتی یک روز قطعی گاز در بخش خانگی و خدمات نداشتیم.

وی افزود: اولویت ما ثبات و پایداری گاز در دو بخش خانگی و خدمات است و قصد قطع گاز و اعمال محدودیت را نداریم، اما در شرایط خاص گاز مصارف دیگر، با اولویت قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان، در ادامه سخنانش از مشترکین درخواست کرد؛ با مصرف بهینه در بخش خانگی، بخشی از گاز مورد نیاز صنعت را تامین نمایند تا ناگزیر به اعمال محدودیت در این زمینه نشویم.