به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این نشست، دکتر افشارنیا مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان از برنامه‌های گسترده رسانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های اصفهان خبر داد و دکتر جمالی نژاد استاندار نیز با تشریح توانمندی‌ها و چالش‌های استان، رویداد ایران‌جان را فرصتی برای معرفی میراث پنهان و پیگیری مطالبات مردم دانست.

در این نشست که با حضور اصحاب رسانه در صداوسیمای اصفهان برگزار شد، دکتر افشارنیا با بیان اینکه این طرح در راستای تحقق سند تحول رسانه ملی طراحی شده است، اظهار داشت: هر ماه یک استان میزبان این رویداد است و یک هفته به معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها اختصاص می‌یابد. اصفهان سومین مقصد این رویداد پس از خوزستان و ایلام است که به دلیل تنوع و گستردگی ظرفیت‌هایش، مدت زمان برنامه از هفت روز به ده روز افزایش یافته است.

وی با اشاره به حجم تولیدات رسانه‌ای این طرح افزود: بیش از ۳۶۰ برنامه تولیدی، ۵۰ مستند، ۱۰ سریال و ۲۰ فیلم سینمایی برای پخش در شبکه‌های استانی، ملی و برون‌مرزی آماده شده است. همچنین ۳۳ شبکه استانی، ۷ شبکه ملی، ۲۴ شبکه بین‌المللی و ۱۰ بستر اینترنتی این رویداد را پوشش می‌دهند.

در ادامه نشست، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان موزه‌ای بدون سقف و کارگاهی بزرگ برای ایران‌شناسی است، گفت: وجود بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی، ۱۱۴ شهر، هزار روستا و بیش از ۲۰۰ گونه صنایع دستی، جایگاه ویژه‌ای برای این استان رقم زده است و اصفهان در کنار تاریخ و فرهنگ، قطب صنایع مادر و پیشگام علم و فناوری نیز هست.

وی در ادامه افزود: مطالبات مردم با تغییر دولت‌ها و استانداران تغییر نمی‌کند و به همین دلیل همه مصوبات گذشته احصا شده و پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت تکمیل قرار گرفته‌اند و در این راستا در حوزه نهضت ملی مسکن، ساخت ده‌ها هزار واحد در شهر‌هایی همچون فولادشهر، بهارستان و شاهین‌شهر در حال پیگیری است.

جمالی‌نژاد استاندار اصفهان با اشاره به اهداف رویداد ایران‌جان تصریح کرد: این برنامه تنها برای معرفی چند اثر شناخته‌شده نیست، بلکه میراث پنهان اصفهان را معرفی خواهد کرد؛ از روستا‌های تاریخی و ناشناخته گرفته تا آداب و رسوم، صنایع دستی و بازی‌های بومی، اصفهان فقط ابیانه نیست؛ صد‌ها روستای گردشگری کمتر شناخته‌شده در این استان وجود دارد که باید به مردم ایران و جهان معرفی شوند.

وی همچنین همزیستی اقوام و ادیان در اصفهان را نمونه‌ای ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: در برهه‌های حساس، از جمله دوران دفاع مقدس، مسلمانان، مسیحیان و زرتشتیان دوشادوش یکدیگر در کنار ایران ایستادند و این سرمایه اجتماعی باید تقویت شود.

استاندار اصفهان در بخش پایانی سخنان خود به چالش‌های استان اشاره کرد و گفت: بحران آب و خشکی زاینده‌رود، آلودگی هوا، ترافیک، ناترازی انرژی، آسیب‌های اجتماعی و فرونشست زمین از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم استان است و در رویداد ملی ایران‌جان علاوه بر معرفی توانمندی‌ها، بستری برای طرح و بررسی این مسائل نیز فراهم خواهد شد.