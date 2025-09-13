شریف ۱۷ بازیکن را به اردوی تیم فوتسال دختران فراخواند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی آماده‌سازی تیم فوتسال دختران نوجوان ۲۵ تا ۳۱ شهریور در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم فوتسال نوجوانان ۱۷ بازیکن را به اردو فراخواند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

زهرا امینی، ثنا پیرنجم الدین، فاطمه شکرانی (اصفهان)

نرگس امیرمحسنی (تهران)

فاطمه عباسی، سارینا زارع حقیقی (خراسان رضوی)

نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)

آیناز یزدی پور، الناز حسینی پور، سارینا صادقی (کرمان)

حسنا طاهری (مرکزی)

حدیث یاری، الینا منصوری رودی (کرمانشاه)

ستایش رضایی صلاحی (مازندران)

طناز باقری نیا (خوزستان)

ملی‌پوشان خود را برای حضور در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان که ۲۷ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار می‌شود، آماده می‌کنند.