به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان وبلوچستان، رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا استان سیستان و بلوچستان گفت: از شنبه تا دوشنبه (۲۲ تا ۲۴ شهریور) برای مناطق جنوبی استان به ویژه شهرستان‌های سرباز، راسک، قصرقند، نیکشهر، مهرستان، سراوان، سیب و سوران، فنوج، لاشار، جنوب ایرانشهر در ساعت بعد از ظهر و شب رشد ابر رگبار باران و رعدوبرق وزش باد شدید و موقتی و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

علی ملاشاهی افزود: از یک شنبه تا چهارشنبه (۲۳ تا ۲۶ شهریور) وزش باد شدید و گردوخاک نقاط مستعد طوفان گردوخاک برای مناطق شمالی استان رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: طی این مدت در زاهدان، مناطق مرکزی و نوار شرقی و غرب استان افزایش غبار پیش‌بینی می‌شود. این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید افقی، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مسیر‌های شمالی و همچنین کاهش نسبی دما در نیمه شمالی استان گردد.

علی ملاشاهی توصیه کرد: احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و خودداری از چرای دام در مناطق مرتفع و از اسکان در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری گردد و از محصولات کشاورزی محافظت شود.

همچنین برای شمال استان در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت شده و از ماسک استفاده شود. با توجه به وزش باد شدید و کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی، دقت لازم صورت گیرد. از انجام پرواز‌های سبک مانند گلایدر و بالگرد خودداری شود. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تدابیر لازم را جهت محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیاندیشند.