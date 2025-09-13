۴۷۶ زندانی جرائم غیرعمد در استان البرز بدهکاری مالی دارند
دبیر ستاد دیه در استان البرز با اشاره به اهمیت راهبردهایی که بستر پیشگیری از پرداخت دیه را برای افراد احیاء میکند گفت: در استان البرز ۴۷۶ زندانی جرائم غیرعمد در استان البرز هستند که از این تعداد ۳۴ نفر زن هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، محمدباقر مقدسی با حضور در سیمای البرز، برنامه امروز البرز گفت: ستاد مردمی دیه با همت مردم برای زندانیان جرائم غیرعمد فعالیت میکند؛ مردم نقش اساسی در مشارکت برای پرداخت دیههای غیرعمد دارند.
دبیر ستاد دیه استان البرز به مجری صدا و سیما افزود: شاید اتفاقی که برای زندانیان جرائم غیرعمد افتاده است، برای بسیاری از افراد پیش آید، قسمت اول دیههای تصادف و کارگاهی را شامل میشود، دوم بدهکاران مالی به دلیل ضمانت فرد دیگری است، یا این که فردی برای اجاره خانه و یا جهیزیه دختر بدهکار شده است و سوم بدهکاران مهریه است.
وی با اشاره به اهمیت نقش مردم در توجه بخشی به میزان مهریه تصریح کرد: درخواست میشود از خانوادهها یک مهریه معقول باشد که نتیجه آن زندان نباشد. یک جوان چقدر باید درآمد داشته باشد که بخواهد این میزان مهریهها را پرداخت کند. پویشهایی به عنوان به عشق پیامبر (ص) میبخشم با هماهنگی ستاد دیه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی راه اندازی شده است.
مقدسی با بیان این مطلب که ۴۷۶ زندانی جرائم غیرعمد در البرز هستند به مجری امروز البرز عنوان کرد: از مجموع ۴۷۶ زندانی جرائم غیرعمد که در البرز به سر میبرند، ۳۴ نفر از آنان زنان هستند و مابقی مرد هستند.
وی بیمه حوادث را یکی از راهبردهای پیش بینی شده در جریان مشکلات و رخدادهایی است که انسان را گرفتار مسئله دیه میکند در برنامه امروز البرز توضیح داد: در بحث مالی هوشیاری برای صدور چک، بحث مهریه و دیگر اهمیت بیمه حوادث از اهمیت اساسی برخوردار است که افراد باید متوجه آن باشند.
دبیر ستاد دیه استان البرز به مجری صدا و سیمای استان البرز خاطرنشان کرد: ستاد دیه زمانی ورود میکند که افراد واجد شرائط را با تحقیق شناسایی میکند، چنان چه مستحق دریافت دیه باشد این مبلغ را پرداخت میکند