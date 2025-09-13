مشاور رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور با اشاره به جایگاه این دانشگاه به عنوان مرکز تعلیم و تربیت، خواستار تقویت بینش سیاسی و کرسی‌های آزاداندیشی در مدارس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، کفراشی در مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان قزوین، این دانشگاه را پیشگام در اشاعه فرهنگ ایثار دانست و معلمان را سرمایه‌های اصلی کشور برای تحقق این مهم برشمرد.

او تأکید کرد که توسعه و پیشرفت کشور ریشه در آموزش و پرورش دارد و آینده این مرز و بوم به دست معلمان جسور، شجاع و نترس رقم خواهد خورد.

مشاور رئیس دانشگاه فرهنگیان، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، نقش معلمان را در نهادینه کردن روحیه گذشت و فداکاری در جامعه حیاتی خواند و اظهار داشت: باید فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه ترویج پیدا کند که در این راستا نیازمند معلمان دلسوز هستیم.

وی همچنین بر ضرورت افزایش بینش سیاسی در مدارس فرهنگیان تاکید کرد و خواستار ایجاد بستر‌های لازم برای تقویت کرسی‌های آزاداندیشی در سراسر کشور شد.

دانشگاه فرهنگیان باید در “راس” دانشگاه‌ها قرار گیرد

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم با تأکید بر نقش حیاتی دانشگاه فرهنگیان در ساختار کشور، اظهار داشت: “اگر می‌خواهیم این کشور ساخته شود، راهی جز حرکت به سمت آموزش و پرورش نداریم و اگر می‌خواهیم آموزش و پرورش درست ساخته شود، راهی جز توجه و تقویت دانشگاه فرهنگیان نداریم.

وی خواستار قرار گرفتن این دانشگاه در راس سایر دانشگاه‌ها و جذب “بهترین” دانشجویان و اساتید با فضایل علمی و اخلاقی شد.

اصغری با بیان اینکه تنها با تربیت معلمان توانمند می‌توانیم به سمت آموزش و پرورشی قدرتمند حرکت کنیم، افزود: دانشگاه فرهنگیان باید در راس تمام دانشگاه‌ها قرار گیرد و بهترین‌ها، چه از نظر دانشجو و چه از نظر استاد، در آن جذب شوند. این افراد باید واجد فضایل علمی و اخلاقی باشند تا بتوانند از پس این رسالت بزرگ برآیند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان، جذب معلمانی با توانایی علمی بالا و مهارت برقراری ارتباط مؤثر و سازنده را از اولویت‌های اصلی دانشگاه فرهنگیان دانست.

وی همچنین به ارتباط میان کیفیت آموزش در مدارس و توانایی جذب دانشجویان قوی در دانشگاه‌های مادر اشاره کرد و گفت: اگر می‌خواهیم در دانشگاه‌های مادر، دانشجوی قوی جذب کنیم، باید در مدارس، دانش‌آموزان با سطح کیفیت بالا تحصیل کنند و این جز با تقویت دانشگاه فرهنگیان که محل تربیت معلمان در مدارس است، تقویت می‌شود.

اصغری بر لزوم برقراری “ارتباط حداکثری” دانشگاه فرهنگیان با دستگاه‌های فرهنگی استان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام کاظمی‌نژاد نیز در بخش دیگری از این مراسم، با اشاره به تغییرات احتمالی مدیریتی، تأکید کرد که جابجایی‌ها نباید باعث شود دانشگاه فرهنگیان از رسالت خود و زمینه خدمت‌رسانی به دانشجویان غافل شود و یا تحت تاثیر قرار گیرد.

مشهدی، رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان قزوین، نیز با یادآوری نقش شهدای برجسته استان قزوین از جمله شهید ابوترابی، شهید بابایی، شهید لشگری و شهید رجایی و همچنین سه هزار شهید استان، اهمیت تبیین شخصیت این شهدا را یادآور شد.

وی با اشاره به انتصاب خود در شهریور ۹۸، از پیشگامی دانشگاه فرهنگیان قزوین در آغاز آموزش مجازی در دوران کرونا خبر داد و گفت: تلاش کردیم خللی در ایجاد آموزش و تربیت دانشجویان ایجاد نشود.

در پایان این مراسم ضمن قدردانی از خدمت ۶ ساله حمیدرضا مشهدی، حسنعلی اصغری مدیر کل آموزش و پرورش استان به عنوان سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان معرفی شد.