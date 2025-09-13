پخش زنده
امروز: -
شبکههای سیما در قالب سومین رویداد ملی «ایران جان ـ اصفهان ایران»، با پخش ویژهبرنامههایی متنوع، ظرفیتها و جذابیتهای اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان اصفهان را به مخاطبان معرفی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در هفته «اصفهان ایران»، که از شنبه ۲۲ شهریور تا جمعه ۲۸ شهریور است، علاوه بر برنامههایی که به این استان میپردازند، تولیدات کوتاه و موشن گرافیکهای «گلستان شهدا»، «تخت فولاد»، «صنایع دستی»، «مقبره مجتهده بانو امین»، «میدان امام (ره) ـ ورزش پهلوانی»، «بدرالسماء»، «انرژی هستهای»، «پژوهشکده رویان»، «پنلهای خورشیدی»، «قصههای مجید»، «لباهنگ ـ امید حاجیلی»، «منار تاریخی زیار»، «نایین صنایع دستی»، «مقبره صائب ـ جویره»، «مدرسه ابن سینا»، «مراسم گل غلتان»، «آبشار پونه زار»، «اصفهان زیبا»، «مادر شهید تورجی زاده»، «تشییع شهید حججی»، «اصفهان سرزمین حماسهها ـ مادر ایران»، «گردشگر خارجی»، «کوک دل ـ جلیل شهناز و بطلانی»، «بهشت اجابت ـ آیت الله روضاتی» و «آئینه خانه»، نیز از شبکههای سیما پخش میشود.
شبکه یک
از برنامههای زنده و روزانه مانند «صبح بخیر ایران»، «به توان مردم»، «امروز»، «سیمای خانواده»، «ورزش و مردم»، «ایران از بالا» و «ثریا» تا برنامههای تولیدی و مستند مانند «ایران دوستداشتنی»، «باشگاه تولید» و مستندها و میانبرنامههای مختلف همگی در خدمت پوشش ابعاد مختلف استان اصفهان هستند.
از روز شنبه ۲۲ شهریور برنامه «آفتاب شرقی» از مدرسه علمیه امام صادق (ع) در چهار باغ عباسی اصفهان با موضوع فرو خوردن خشم، پخش می شود.
کارشناس مهمان این هفته آیت الله سید ابوالحسن مهدوی خواهد بود و این برنامه مطابق معمول بعد از اذان ظهر تا روز پنجشنبه پخش خواهد شد.
«ایران دوست داشتنی»، امشب ساعت ۲۳ به سراغ مردم اصفهان خواهد رفت. آئینهای ملی ـ مذهبی، بازیهای محلی، نماد زیست بوم، تاریخچه شهرها، صنایع دستی، چهرههای تاثیرگذار، پیشرفتهای علمی اصفهان در این برنامه مرور خواهد شد.
یکشنبه ۲۳ شهریور برنامه «امروز» با توجه به رویداد جاری به شهر اصفهان با عناوین: صنعت استان اسفهان، اصفهان استان مقاومت و ایثار، اصفهان کشاورزان مقاوم در برابر خشکسالی، طبیعت اصفهان خواهد پرداخت. تکرار برنامه «ایران دوست داشتنی» ساعت ۱۶:۳۰ پخش خواهد شد.
مستند «زنده باد جهاد»، با موضوع نقش جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس ساعت ۱۶:۵۰ پخش میشود.
این برنامه تلاش میکند تا از خلال روایتهای مختلف، تصویری زنده و ملموس از مسیر پرفراز و نشیب جهاد سازندگی ارائه دهد و الگویی را برای نسل امروز و فردا به نمایش گذارد که چگونه میتوان با اتکا به روحیه جهادی و مدیریت انقلابی، بر مشکلات پیچیده اجتماعی فائق آمد.
همچنین برنامه «حیات دانش بنیان» به موضوع بررسی روند شکلگیری و رشد شرکت دانش بنیان فناوران لیزر سپاهان میپردازد. از جمله دستاوردهای این شرکت که در اصفهان مستقر است، میتوان به دستگاه نشت یاب لیزری مکشی گاز متان اشاره کرد. دستگاهی که اهمیت بالایی در ایمنی محیط کار به خصوص در معادن دارد، اما به خاطر تحریم ها، تامین آن با مشکل مواجه بود. این برنامه ساعت ۱۷:۲۰، یکشنبه پخش خواهد شد.
در ادامه ویژههای این رویداد، سه شنبه ۲۵ شهریور مستند «ایران از بالا» به شهر بزرگ اصفهان خواهد پرداخت. این مستند با تصاویر هوایی (هلی شات) و گویندگی داود نماینده به معرفی مناظر متنوع طبیعی و امکان تاریخی استان اصفهان پرداخته است. این برنامه ساعت ۱۶:۳۰ پخش خواهد شد.
برنامه «باشگاه تولید» نیز در قسمت جدید خود به کارآفرینان شهر اصفهان خواهد پرداخت. این برنامه ساعت ۱۷:۱۵، پخش خواهد شد.
همچنین ۴ مستند، ۳۷ فیلر و ۳ تیزر از تولیدات مرکز اصفهان نیز در جدول پخش شبکه یک جانمایی شده است.
شبکه دو
در این هفته، برنامه صبحگاهی «صبحانه ایرانی»، پنجشنبه ۲۷ شهریور حوالی ساعت ۷ صبح و روز جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۹ صبح بهصورت ویژه از شهر اصفهان با حضور مهمانان خاص و بخش های متنوع پخش می شود.
همچنین برنامه «چشم و چراغ»، هر شب حوالی ساعت ۲۰:۲۵ با معرفی شهدای استان اصفهان و بازخوانی خاطراتشان از زبان خانوادهها و دوستان، لحظاتی معنوی را برای مخاطبان رقم میزند.
برنامه فرهنگی «نقل و نُقل» در دو قسمت (شنبه و یکشنبه ۲۲ و ۲۳ شهریور حوالی ساعت ۲۲) به میزبانی حامد عسکری با حضور مهمانان شاخص عرصه فرهنگ و هنر، این بار با موضوع اصفهان پخش خواهد شد.
همچنین برنامه «از مامان بگو»، دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۲۲ میزبان امیرعباس ربیعی (کارگردان سینما و اصالتا اهل اصفهان) خواهد بود.
در بخش مستند، یکشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۵، مستند «بانو امین» به روایت زندگی بانوی مجتهده «بانو امین» از بزرگان و اندیشمندان استان اصفهان پخش می شود.
برنامه گفتوگومحور «عصر خانواده»، نیز هر روز حوالی ساعت ۱۸ با اجرای محسن آزادی و فاطمهسادات متولیان، با تمرکز بر نقش خانواده و مادر در تربیت نسل آینده و پیوند با موضوع اصفهان پخش خواهد شد.
همچنین ویژهبرنامه «زمانه» به میزبانی امین سلیمی و محسن آزادی پنجشنبه و جمعه حوالی ساعت ۲۳ با گفتوگوهایی ویژه درباره مسائل روز جامعه و محوریت اصفهان تقدیم مخاطبان خواهد شد.
علاوه بر این، نماهنگها، کلیپها و معرفی آثار تاریخی و باستانی اصفهان نیز در ساعات ۱۰:۴۵، ۱۳:۴۵ و ۲۰:۱۰، پخش میشود.
همچنین ۳ مستند، ۳۴ فیلر و ۳ تیزر از تولیدات مرکز اصفهان نیز در جدول پخش شبکه دو قرار دارند.
شبکه سه
برنامه «سلام صبح بخیر»، ویژهپردازی گستردهای را برای معرفی ظرفیتها، فرصتها و چالشهای استان اصفهان در دستور کار دارد. هدف اصلی این ویژهبرنامه، ارائه تصویری واقعی و الهامبخش از اصفهان است، شهری که در نگاه رهبر معظم انقلاب همواره «شهر علم، ایمان و هنر» معرفی شده است.
برنامه با ترکیبی از گفتوگوهای زنده، بخش های اختصاصی و ارتباط با مرکز اصفهان، تلاش میکند حالوهوای «نصف جهان» را به استودیو بیاورد. در میز ایران، کارآفرینان، هنرمندان و فعالان فرهنگی اصفهانی حضور خواهند داشت تا از تجربهها و دستاوردهای خود بگویند. میز ورزشی میزبان ورزشکاران و مفاخر ورزشی اصفهان خواهد بود و گفتوگو با استاندار و شهردار اصفهان نیز بخشی از برنامه است تا ظرفیتهای استان و مسائل مهمی مانند بحران زایندهرود، فرونشست زمین، آلودگی هوا و فرصتهای سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرد.
هر روز یک بخش اختصاصی درباره اصفهان پخش میشود، از معرفی اماکن تاریخی و جاذبههای گردشگری گرفته تا سنتهای فرهنگی و آیینهای مردمی. مخاطبان با جلوههای متنوعی، چون تخت فولاد و گلستان شهدا، باغشهر خوانسار، طبیعت فریدونشهر و سمیرم، قناتهای وزوان، منطقه خور و بیابانک و حتی گونههای خاص زیستمحیطی همچون ماهی آفانیوس اصفهانی آشنا خواهند شد
بعد علمی و فناورانه اصفهان نیز فراموش نشده است. شهرک علمی و تحقیقاتی، پژوهشگاه ها، صنایع فولاد و ظرفیتهای دانشبنیان اصفهان در قالب گزارشها و گفتوگوها معرفی خواهند شد. همچنین چهرههای برجستهای، چون سردار شهید حاج حسین خرازی، استاد محمود فرشچیان و محمد معتمدی به عنوان مفاخر اصفهان در آیتمها و گفتوگوهای برنامه بازتاب خواهند یافت.
برای ایجاد فضایی ویژه، اتمسفر گرافیکی و ویدئووالهای برنامه با تصاویر و نمادهای اصفهان طراحی شده و حالوهوای هنری و تاریخی شهر را به تصویر خواهد کشید. موسیقی و هنر اصفهان نیز در قالب آیتمهای جداگانه و حضور هنرمندان اصفهانی در برنامه به نمایش درخواهد آمد.
این ویژهپردازی تلاش میکند فراتر از معرفی جاذبهها، به مسائل جدی استان همچون بحران آب، مشکلات زیستمحیطی، خروج سرمایه و پروژه قطار سریعالسیر تهران ـ اصفهان بپردازد و در عین حال امید و فرصتهای سرمایهگذاری، انرژیهای نو و فعالیتهای دانشبنیان را برجسته کند.
«سلام صبح بخیر» در هفته اصفهان ضمن نمایش بخش های مرکز اصفهان و پخش تیزرهای تولیدشده، پویشهای مردمی را نیز پوشش خواهد داد. پویشهایی همچون «ایران جان، اصفهان ایران» که مخاطبان سراسر کشور را به مشارکت و ارسال عکس، فیلم و خاطرههای خود دعوت میکنند، بخش دیگری از این روایت جمعی خواهند بود.
این برنامه شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه ۲۲، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ شهریور از ساعت ۸:۳۰، پخش می شود.
برنامه «صبح و نشاط»، از شهرستان کوهپایه استان اصفهان جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۰ به صورت زنده و میدانی پخش خواهد شد. در این برنامه خوانندگان استان اصفهان و گروههای سرود این استان حضور دارند و از خانواده معظم شهدای استان اصفهان تقدیر شده و با قهرمانان ورزشی این استان گفتوگو میشود.
یک قسمت از برنامه «سمت خدا» که در استان اصفهان ضبط شده است، در این هفته پخش می شود. همچنین در این برنامه بعد از پخش آیتم ترتیل قرآن، ثواب صفحه قرائت شده را به شهدای شاخص استان اصفهان تقدیم خواهد شد و در روز دیگر ثواب قرائت قرآن را تقدیم علمای مرحوم شاخص استان اصفهان میشود. در این برنامه نیز علما دینی برجسته استان اصفهان و کتب دینی تالیف شده در این استان معرفی میشوند.
«طبیب» با حضور پزشکان مطرح استان اصفهان پخش می شود. تهیه گزارش مردمی در خصوص فرهنگ سلامت در استان اصفهان، معرفی داروهای گیاهی بومی و فرهنگ غذایی استان اصفهان از بخشهای برنامه است.
برنامههای «گزارش ورزشی»، «دایره طلایی» و «فوتبال برتر»، متناسب با هفته اصفهان پخش میشوند.
جانمایی دو مستند در خصوص استان اصفهان در کنداکتور شبکه سه که در هفته استان اصفهان پخش خواهد شد.
مستندهای «کاک مصطفی» و «شهید نیلفروشان» سه شنبه و چهارشنبه ۲۵ و ۲۶ شهریور ساعت ۱۴، پخش میشود.
همچنین تله فیلم «چند قطره آبان»، دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد، پخش می شود.
فیلرهای تولیدی کوتاه در خصوص استان اصفهان که توسط مرکز طرح و برنامه ریزی در اختیار این شبکه قرار گرفته است نیز به صورت پر تکرار در طول هفته استان اصفهان پخش خواهد شد.
همچنین ۴ مستند، ۳۰ فیلر و ۳ تیزر از کارهای تولید شده مرکز اصفهان نیز در جدول پخش شبکه سه جانمایی شده است.
شبکه چهار
برنامه «پایاننامه» به پوشش جلسات دفاع در دانشگاه صنعتی و علوم پزشکی اصفهان میپردازد.
برنامه «چرخ» به طور زنده در روزهای یکشنبه تا سهشنبه ساعت ۱۹ به موضوع بازنمایی فناورانه اصفهان خواهد پرداخت.
«قاب زندگی» که به صورت میان برنامه پخش میشود روایت زندگی مردم اصفهان را به تصویر خواهد کشید.
«مان» برنامه نقد تخصصی معماری و شهرسازی شبکه چهار است که روزهای پنجشنبه به طور زنده پخش می شود و از نطنز و کاشان به بازخوانی معماری و شهرسازی اصفهان خواهد پرداخت.
مستند «آئینه عمر»، که پنجشنبه، ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش میشود، این قسمت را به هنرمند برجسته اصفهانی رضا بدرالسما با عنوان «شانه بر گیسوی خورشید» اختصاص داده است.
این هفته سه برنامه هم از مجموعه برنامههای «هنرستان» که در روزهای فرد، ساعت ۱۷، پخش می شود به موضوعات فرهنگی و هنری اصفهان به ویژه به خود رویداد ایران جان در اصفهان خواهد پرداخت.
برنامه «رستا» که در ۵ قسمت ۵۵ دقیقهای از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۲۳ از شبکه پخش میشود، برنامهای است که به ظرفیتهای گردشگری استان اصفهان اعم از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، هنری و طبیعی خواهد پرداخت.
همچنین مستند «گنجینهها» در ۴ قسمت ۲۰ دقیقهای روزهای زوج، ساعت ۲۱، مستند «میراث کهن»، در ۵ قسمت ۳۰ دقیقهای از یکشنبه تا پنجشنبه ساعت ۹:۳۰ و یک مستند کوتاه با عنوان «به رنگ دل» در روز جمعه، ساعت ۲۲، پخش می شود.
فیلم سینمایی «فرش باد» و تله تئاتر «مسافرخانه پارس» در جمعه به ترتیب در ساعت ۲۰:۳۰ ساعت ۲۲:۳۰ نیز به آنتن شبکه راه خواهند یافت. داستان «فرش باد» در اصفهان میگذرد و تله تئاتر «مسافرخانه پارس» اثری است از یک گروه اصفهانی درباره وقایع منتهی به سوم خرداد ماه ۱۳۶۱ و آزادسازی خرمشهر.
همچنین ۷ مستند، ۳ تئاتر تلویزیونی، ۲۸ فیلر و ۲ تیزر از تولیدات مرکز اصفهان نیز در جدول پخش شبکه چهار جانمایی شدهاند.
شبکه نسیم
شبکه نسیم باکس ساعت ۲۰ جدول پخش خود را به برنامههای با موضوع اصفهان نصف جهان اختصاص داده است.
«هموطنز» با اجرای کامران تفتی شنبه تا دوشنبه، سری جدید «با ترانه» با اجرای سامان ارس خان این بار در اصفهان روز سه شنبه، «نسیم آوا» با اجرای محمدرضا محبی چهارشنبه و پنجشنبه، «نسیمی شو» با اجرای هدیه بیدی جمعه و برنامه «هزار و یک» سه شنبه تا جمعه ساعت ۲۳ پخش می شود.
همچنین ۲ مستند، ۳۰ فیلر و ۳ تیزر از تولیدات مرکز اصفهان در این هفته پخش میشود.
شبکه آموزش
همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان؛ هفته اصفهان»، این شبکه با هدف معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اصفهان، ویژهبرنامههای متنوعی را تدارک دیده است.
در این راستا، مستندهایی همچون «ساخت ایران» معرفی شرکتهای صنعتی دانش بنیان اصفهان، از شنبه تا چهارشنبه ۲۴ تا ۲۶ شهریور، ساعت ۶ و ۱۲:۳۰ پخش میشود.
مستندهای «شهر من اصفهان» شنبه ۲۲ شهریور، ساعت ۱۴:۴۰، «رنگ دل» شنبه ۲۲ شهریور ساعت ۱۸، «آستین خالی» (شهید خرازی) پنجشنبه ۲۷ شهریور، ساعت ۱۴:۴۰، «گنجینههای شهر من» و مستند صنعتی «تراز» از ۲۲ تا ۲۶ شهریور، ساعت ۶ صبح در جدول پخش شبکه آموزش جانمایی شدهاند.
همچنین مستندهای «چیزهایی که زمان با خود برد» جمعه ۲۸ شهریور، ساعت ۱۴:۴۰، «گلستان» یک شنبه ۲۳ شهریور، ساعت ۱۴:۴۰ و مجموعه ترکیبی ویژه نوجوانان «بچههای فیروزهای» و مستندی از مرحوم فرشچیان به مناسبت هفته اصفهان پخش می شود.
همچنین ۱۳ مستند، ۲ برنامه ترکیبی ویژه کودک و نوجوان، ۴ تیزر و ۲۵ فیلر از تولیدات مرکز اصفهان نیز در فواصل برنامهها از شبکه آموزش پخش خواهد شد.
شبکه قرآن و معارف
برنامه «شبهای پرستاره» با روایت گری حاج حسین یکتا هر شب ساعت ۸:۳۰ از گلزار شهدای اصفهان پخش می شود.
مستند «سرباز ۴۶ ساله» با محوریت نگاه به زندگی سردار سرلشکر شهید «احمد کاظمی»، نیز شنبه ۲۲ شهریور ساعت ۲۲:۲۵، پخش میشود.
«سرباز ۴۶ ساله» به کارگردانی محسن اردستانی و تهیهکنندگی ساسان فلاحفر روایتی از زندگی سرلشکر کاظمی (متولد سال ۱۳۳۸ در نجف آباد اصفهان) فعالیتهای قبل از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی تا زمان شهادت این شهید که شامل تصاویر آرشیوی، گفتوگو با فرماندهان و همرزمان وی است را به تصویر میکشد.
مستند «عارف بصیر» بازخوانی زندگی پربار آیت الله «محمدعلی ناصری»، هم یکشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۲۲:۳۰، پخش می شود.
همچنین مستند «اجابت قدر» با محوریت معرفی سردار شهید «عباس نیلفروشان» از زبان خانواده، همرزمان و همکاران وی، دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۸:۰۵ صبح، پخش میشود.
این مستند به تهیهکنندگی مهدی کوچکزاده و کارگردانی امیرحسین رستمیان تلاش دارد با نگاهی انسانی و عمیق، سیره و سبک زندگی این سردار سرافراز را برای مخاطبان به تصویر بکشد و ارزشهای والای ایثار، فداکاری و ولایتمداری را یادآور شود.
همزمان با پویش رسانهای «ایرانِ جان ـ اصفهان ایران» شبکه قرآن و معارف سیما با پخش مستند «عبای خاکی»، تصویری روشن و بیریا از جهاد مخلصانه طلاب و مبلغان دینی در مناطق محروم را روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۸ صبح به نمایش میگذارد.
مستند «عبای خاکی» به تهیهکنندگی ابراهیم جاهد، با نگاهی هنری و مستندگونه، به روایت تلاشهای اجتماعی، فرهنگی و جهادی طلاب در عرصههایی، چون اشتغالزایی در روستاها و شهرهای کوچک، مبارزه با آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و بیکاری، ترویج سبک زندگی اسلامی و سادهزیستی، و گسترش فعالیتهای خیرخواهانه میپردازد.
پخش مستند «در یک نگاه» راوی فعالیتهای قرآنی در استان اصفهان، یکشنبه ۲۲ شهریور ساعت ۸ صبح، مستند «فراز»، سه شنبه ۲۵ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ و تلاوت آیات نورانی قرآن کریم توسط قاریان استان اصفهان از دیگر تدارک شبکه قرآن و معارف سیما برای بینندگان است.
همچنین ۸ مستند، ۱۵ فیلر و ۲ تیزر از تولیدات مرکز اصفهان در جدول پخش شبکه قرآن جانمایی شده است.
شبکه سلامت
برنامه «کشیک سلامت» با حضور در استان اصفهان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۵ و ۲۶ شهریور ساعت ۲۰ با اجرای مصطفی مصطفوی به بررسی مهمترین چالشهای نظام سلامت استان اصفهان، میپردازد.
برنامه تلویزیونی «مثبت سلامت» به صورت تلفنی با مسؤولین حوزه سلامت و به بیان دستاوردهای حوزه سلامت استان اصفهان میپردازد.
همچنین برنامههای «ضربان» ساعت ۱۶، «مادر و کودک» ساعت ۹ و «پنجره باز» ساعت ۱۸، با حضور کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان پخش می شود.
برنامه «پنجره باز» نیز مستند روایی است که به بررسی مهمترین دستاوردهای حوزه سلامت استان اصفهان میپردازد.
۴ مستند، ۳ تیزر و ۲۴ فیلر از تولیدات مرکز اصفهان نیز در جدول پخش این شبکه قرار دارد.
شبکه افق
شبکه افق با پخش مستندهای ویژه و میان برنامههایی درباره مقاومت مردم اصفهان در ایام دفاع مقدس و طبیعت استان در رویداد ایران جان با مخاطبان خود همراهی میکند.
مجموعه مستندهای «میراث کهن» در مورد طبیعت استان اصفهان، «نشان ارادت» در مورد سردار شهید زاهدی، شنبه و یکشنبه ۲۲ و ۲۳ شهریور ساعت ۲۱، پخش میشود.
مستند «آرت ایست» در مورد مدرسه هنر اصفهان، یکشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۲۲ و مستند «آستین خالی» در مورد سردار شهید حسین خرازی، چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۲۲، پخش می شود.
همچنین میان برنامههای «ایران جان اصفهان ایران» نیز به صورت متناوب از این شبکه پخش میشود.
برنامه صبحگاهی «ایران من» هر روز ساعت ۱۰ مرتبط با استان اصفهان پخش میشود و برنامه «ساعت ۱۹» نیز، پخش می شود .
همچنین ۶ مستند، ۳ تیزر و ۱۷ فیلر از تولیدات مرکز اصفهان در جدول پخش شبکه افق جانمایی شده است.
شبکه کودک و امید
برنامه «ماجرای نوید» با ادامه پویش قهرمان ایران و استیج نوید با حضور نوید و مجریان شبکه در استان اصفهان به صورت زنده از شبکه کودک پخش میشود.
برنامه «هزار دستان» با مجموعه پویانمایی های کودک و نوجوان، داستانهای کوتاه اقتباسی و مجزا مرتبط با استان اصفهان از شبکه کودک پخش میشود.
«مهر واره» با موضوع نوجوانان استان اصفهان و زمینههای موفقیت آنان نیز در این هفته از شبکه امید پخش می شود.
۲ پویانمایی، ۴ تیزر و ۲۳ فیلر از تولیدات مرکز اصفهان نیز از شبکه کودک و نوجوان پخش میشوند.
شبکه مستند
شبکه مستند با پخش مستندهای مرتبط با مسائل فرهنگی اجتماعی اقتصادی استان اصفهان در رویداد «ایران جان» با مخاطبان خود همراهی میکند. مستندهای «آستین خالی»، «چیزهایی که زمان با خود میبرد»، «بازار»، «در کنار متن»، «دیدنیهای نطنز»، «در ابتدای کویر» و «محیط بان و پلنگ» ساعت ۱۹:۰۰ در جدول پخش شبکه مستند جانمایی شدهاند.
«بازار» به کارگردانی مرتضی خرم دشتی، نگاهی جزیی نگر به اماکن و فضاهای کاربردی بازار سنتی کاشان خواهد داشت.
مجموعه مستند «در کنار متن» از زوایای مختلف به موضوع حاشیهنشینی در کشور و تبعات آن میپردازد. این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی مریمالسادات مؤمنزاده تولید شده است.
«دیدنیهای نطنز» به معرفی جاذبههای تاریخی، گردشگری و فرهنگی شهر نطنز واقع در استان اصفهان میپردازد. این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی حسین کلباسی تولید شده است، و «چیزهایی که زمان با خود برد» با معرفی حافظ اصفهانی دانشمند و مخترع قرن ۱۰ و ۱۱ هجری و آشنایی با کارهای او پخش میشود.
«در ابتدای کویر» ماجرای پیرمرد کشاورزی است که سالها کشاورز نمونه بوده و اکنون خشکسالی در حال نابود کردن تمام دستاوردهای اوست. این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی حمید اسکندری ساخته شده است.
مستند «محیطبان و پلنگ» روایتی متفاوت از جستجوی گونه در حال انقراض پلنگ ایرانی در استان اصفهان است. به گفته محیطبانان محلی، پلنگ ایرانی هنوز هم در این استان وجود دارد، اما تاکنون کسی نتوانسته است تصویری از آن ثبت کند؛ بنابراین کارگردان مستند، دوربین خود را برداشته تا در جستجوی پلنگ ایرانی و اثبات این ادعا برود.
مستند «آستین خالی»، روایت زندگی شهید حاج حسین خرازی از زبان دوستان و همرزمان اوست. این مستند به نقش برجسته او به عنوان فرمانده لشکر امام حسین (ع) و رشادتهایش میپردازد. این مستند به تهیه کنندگی سید مجتبی خیام الحسینی و کارگردانی سید مهدی خیام الحسینی تولید شده است.
همچنین ۹ مستند، ۳ تیزر و ۳۱ فیلر از تولیدات مرکز اصفهان نیز از این شبکه پخش میشود.
شبکه تهران
برنامههای «به خانه برمی گردیم»، «تهران ۲۰» و «سلام تهران» متناسب با هفته اصفهان و گفتگوی تلفنی با مسئولین استانی، نمایندگان مجلس و کارشناسان مربوطه درباره مسائل، مشکلات و مطالبات مردم استان اصفهان در حوزههای مختلف از شبکه تهران پخش میشوند.
برنامه «بچهها بیایید تماشا» به صورت انعطافی در قالب شعر و موسیقی به موضوع استان اصفهان میپردازد و همچنین برنامه «تا نیایش» نیز با حضور مجری و کارشناس هر روز به معرفی یکی از شهدای استان اصفهان میپردازد.
برنامه «قرار» نیز با موضوع بانوی مجتهده امین، آیت الله ناصری دولت آبادی و استاد فرشچیان با حضور یک مجری و کارشناس پخش خواهد شد.
برنامه «در شهر» نیز با تهیه گزارش از رستوران نصفهون در تهران و پخت و پز غذاهای اصفهانی پخش می شود.
برنامه «تهرانشاط» نیز با بخش های متنوع و جذاب، بخش نمایشی، میهمانان فرهنگی هنری، موسیقیهای محلی و سنتی و پلی بکهای شاد مرتبط با استان اصفهان در جدول پخش این شبکه قرار دارد.
«مهربانو» نیز با پخش مستند از زندگی خانوادگی، فرزندان، ازدواج و نحوه مدیریت خانواده و امور حرفهای بانوان موفق اصفهانی پخش می شود.
همچنین ۳ مستند، ۲۷ فیلر و ۳ تیزر از تولیدات مرکز اصفهان نیز از این شبکه پخش میشود.
شبکه نمایش
در پی برپایی هفته اصفهان در رویداد ایران جان رسانه ملی، از تاریخ ۲۲ شهریور تا ۲۸ شهریور ماه فیلمهایی با موضوع تاریخ و فرهنگ این شهر تاریخی، ساعت ۱۱، از این شبکه پخش می شود.
فیلمهای سینمایی «چند قطره آبان»، «صابر»، «کلاه تو کلاه»، «راس و ریس»، «هشتک دوچرخه باز»، «مجنون بی لیلی» و «یک اتفاق ساده»، از این شبکه پخش میشوند.
همچنین ۲۶ فیلر و ۳ تیزر از تولیدات مرکز اصفهان نیز از شبکههای نمایش و تماشا پخش میشود.