معاون وزیر راه و شهرسازی، ضمن تشریح عملکرد یک‌ساله شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، از اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، بومی‌سازی تجهیزات ناوبری و افزایش ایمنی در آسمان کشور خبر داد و تأکید کرد: هوشمندسازی ۱۰ فرودگاه بین‌المللی و هدف‌گذاری برای افزایش حداقل ۵۰ درصدی پروازهای عبوری در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد امیرانی، با اشاره به فعالیت‌های چشمگیر این شرکت در سال اول دولت چهاردهم، از به ثمر رسیدن پروژه‌های عمرانی مهمی چون بهسازی باند فرودگاه‌های کرمانشاه و بم و سایر فرودگاه‌های کشور خبر داد.

وی همچنین با افتخار به بومی‌سازی نخستین رادار سیویل MSSR در فرودگاه آبادان اشاره کرد که با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان محقق شده است. امیرانی با تأکید بر بازسازی سریع فرودگاه‌های آسیب‌دیده در پی جنگ اخیر، از ایمنی فضای هوایی ایران به عنوان امن‌ترین مسیر عبور پروازی در منطقه یاد کرد.

وی نوسازی مرکز کنترل فضای کشور را ابرپروژه‌ای خواند که با اتمام آن، انتظار افزایش حداقل ۵۰ درصدی پروازهای عبوری از آسمان ایران می‌رود.

به گفته امیرانی ، احداث یک ترمینال جدید ۱۲۰ هزار مترمربعی در فرودگاه مهرآباد برای پاسخگویی به نیاز ۲۰ سال آینده و آغاز پروژه هوشمندسازی ۱۰ فرودگاه بین‌المللی از دیگر برنامه‌های آتی این شرکت است.