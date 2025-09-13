عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن تکذیب تصویب طرح خرید خدمت سربازی در کمیسیون تلفیق بودجه گفت: این موضوعات در چارچوب اصول قانون اساسی باید با تأیید نیرو‌های مسلح باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحیم زارع با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی مبنی بر «مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره خرید خدمت سربازی»، توضیحاتی در این زمینه ارائه داد.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب اینگونه اخبار، گفت: برخی رسانه‌ها بدون توجه به آئین‌نامه داخلی مجلس، اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که صحت ندارد. بر اساس آئین‌نامه، کمیسیون تلفیق بودجه در حال حاضر جلسه‌ای ندارد و چنین مصوبه‌ای نیز در دستور کار قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی‌ها در این بخش، مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و در سال ۱۴۰۲ انجام شده بود و موضوعات مختلفی در آن زمان مطرح شد، گفت: البته طرح خرید خدمت سربازی نیز در سال‌های گذشته در کمیسیون تلفیق مطرح شد، اما به سرانجام نرسید و به صحن علنی مجلس هم ارجاع نشد؛ بنابراین ادعای اخیر مبنی بر تصویب خرید سربازی در کمیسیون تلفیق صحت ندارد.

وی تأکید کرد: برخی رسانه‌ها باید در انتشار اخبار مرتبط با مجلس دقت بیشتری داشته باشند و مردم را معطل اخبار غیرموثق نکنند. از سوی دیگر طرح خرید خدمت سربازی در مقطعی پیشنهاد می‌شد، اما این موضوعات در چارچوب اصول قانون اساسی باید با تأیید نیرو‌های مسلح باشد، بنابراین موضوع در دستور کار صحن مجلس قرار نگرفته است.