شهردار تهران گفت: با بهره‌برداری از بخش پایانی خط ۷ مترو در یکماه و نیمه آینده فاصله حرکت قطار‌ها در خط ۷ از ۱۵ دقیقه فعلی به زیر ۸ دقیقه خواهد رسید که بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا زاکانی،، امروز -شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴- در جمع خبرنگاران در حاشیه ایین تست گرم بخش پایانی خط ۷ مترو و بهره‌برداری از ورودی دوم ایستگاه اهنگ؛ از افتتاح بخش پایانی خط ۷ متروی تهران در پاییز خبر داد و گفت: امروز تست گرم بخشی به طول ۵.۲ کیلومتر (۵۲۰۰ متر) از خط ۷ مترو انجام شد. این بخش، مسیر ایستگاه آهنگ تا ایستگاه بسیج را شامل می‌شود که از حالت تک‌خط به دوخط (رفت و برگشت) تبدیل شده و همچنین مسیر دوخط ایستگاه بسیج تا ایستگاه تختی نیز تست گرم شد.

شهردار تهران افزود: ایستگاه تختی نیز در حال آماده‌سازی است و انشاءالله طی یک ماه و نیم آینده افتتاح خواهد شد. هزینه انجام شده برای این پروژه ۱۲۱۰ میلیارد تومان بوده که گام مهمی در راستای تکمیل و توسعه خط ۷ مترو است.

زاکانی با اشاره به تأثیر این پروژه بر بهبود وضعیت ناوگان حمل‌ونقل شهری تأکید کرد: با این اتفاق، فاصله حرکت قطار‌ها در خط ۷ از ۱۵ دقیقه فعلی به زیر ۸ دقیقه خواهد رسید که بسیار حائز اهمیت است.

وی همچنین از پایانه بزرگ این خط نام برد و گفت: بخش اول پایانه انتهایی این خط که سه برابر ایستگاه‌های معمولی است، هم امسال و قسمت بعدی در سال آینده افتتاح خواهد شد. این پایانه امکان توقف، تعمیر، بازبینی و همچنین استفاده به عنوان پارکینگ را برای ۵۸ رام قطار فراهم می‌کند.

شهردار تهران با تقدیر از قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان مجری خط ۷، از همت شبانه‌روزی همه دست‌اندرکاران خط ۷ قدردانی کرد.

زاکانی به برنامه‌های آتی توسعه مترو اشاره و خاطرنشان کرد: از امسال بر روی توسعه خطوط جدید متمرکز خواهیم شد و ادامه خط ۶ و همچنین خطوط ۸، ۹ و ۱۰ که بخش‌هایی از آنها آغاز شده، در دستور کار قرار دارد. انشاءالله امسال کار بر روی این چهار خط با همکاری بخش خصوصی و دولتی با قوت آغاز خواهد شد.

زاکانی همچنین از حل مشکل مالی ۱۵ درصدی مربوط به قرارداد واردات واگن خبر داد و گفت: این مشکل در دولت شهید رئیسی تا ۹/۳۷ درصد حل شد و با محبت دولت اخیر، مبلغ کامل ۱۵ درصد پرداخت شد و قرارداد پایدار شده است.

وی از ورود واگن‌های جدید مترو از بهمن خبر داد و افزود: سهم تهران ۷۹۱ واگن از یک بسته ۲ هزار واگنی برای ۹ کلانشهر کشور است. علاوه بر این، ۲۸۰ واگن دیگر نیز در مرحله بعدی و ۱۱۳ واگن داخلی خریداری شده که درمجموع عدد قرارداد به ۱۱۸۳ واگن می‌رسد. این واگن‌ها به تدریج جذب خواهند شد و تا آن زمان مشکل امنیت مالی نداریم.

شهردار تهران با اشاره به تصویب دو خط جدید قطار سبک شهری در شورای عالی ترافیک گفت: احداث دو خط قطار سبک شهری در شورای عالی ترافیک به تصویب رسیده است؛ خط اول: از پایانه شرق تا میدان آزادی و خط دوم از جنت‌آباد تا لویزان است.

زاکانی علت این تصمیم را بار مسافر بالا (بیش از ۶۰۰۰ مسافر در ساعت) عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این دو خط بیش از ۸هزار مسافر در ساعت جابجا کنند؛ بنابراین مجبور به استفاده از الگوی حمل و نقل عمومی جدیدی هستیم. الگوی قطار سبک شهری برای مسیر شرق تا آزادی تست شده و انشالله موضوع قرارداد و واردات آن امسال انجام خواهد شد. اگر الگوی بهتری نیز وجود داشته باشد، از آن استفاده خواهیم کرد.