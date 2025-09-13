به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان گفت: ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پنج طرح در دست اجرای بهسازی جاده‌های روستایی و فرعی در نقاط مختلف استان اختصاص یافته است.

حمیدرضا پیمانجو افزود: این میزان اعتبار برای اجرای طرح‌های ایمن سازی و روکش آسفالت جاده نرگاه در بویراحمد، خط کشی در محور دهدشت به سرفاریاب، بهسازی جاده آبرزی و گلزار شهدای کل سیف الله در شهرستان گچساران و قیرپاشی جاده روستای موگر (راه روستایی شهید طیب در شهرستان لنده) و جاده قدیم یاسوج به سمیرم اختصاص یافته است.

پیمانجو با بیان اینکه طرح ایمن سازی و روکش آسفالت راه ارتباطی نرگاه در حومه شهر یاسوج با اعتبار ۲۱ میلیارد و ۹۳۸ میلیون ریال در حال اجرا است، اضافه کرد: قرارداد این طرح راه سازی شهریورماه امسال منعقد.

وی اجرای اندود سطحی در محل لکه گیری به میزان یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم، اندود سطحی در محل روکش آسفالت سه هزار و ۵۰۰ کیلوگرم، لکه گیری به میزان ۹۰۰۰ مترمربع سانتیمتر و اجرای روکش آسفالت به مساحت ۲۷ هزار و ۲۰۰ مترمربع از جمله عملیات اجرایی پیش بینی شده این قرارداد عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون پنج هزار و ۴۶۰ مترمربع لکه گیری و ۲۴۰ متر طول روکش آسفالت در این محور اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ایی استان با اشاره به اینکه طرح خط کشی محور دهدشت به سرفاریاب با هدف افزایش ایمنی تردد را یکی دیگر از طرح‌های دیگر حوزه راهداری عنوان کرد و گفت: با اختصاص ۲۰ میلیارد ریال در مجموع ۱۰۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان خط کشی می‌شود.

پیمانجو از آغاز عملیات بهسازی و آسفالت جاده آبرزی و گلزار شهدای کل سیف الله در شهرستان گچساران با اعتبار ۲۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال خبر داد و افزود: بهسازی جاده آبرزی و گلزار شهدای کل سیف الله به طول ۵۰۰ متر و عرض نهایی ۶ متر، شامل تسطیح بستر به میزان سه هزار و۵۰۰ مترمربع، احداث کانال کناری به حجم ۲۴۰ مترمکعب، اساس به میزان ۵۲۵ مترمکعب و آسفالت به حجم ۱۸ هزار مترمربع است.

وی با بیان اینکه برای ارتقای ایمنی این مسیر، سه دستگاه پل لوله‌ای احداث می‌شود، اضافه کرد: عملیات لکه گیری و روکش آسفالت جاده قدیم یاسوج به سمیرم با اعتباری ۱۲۴ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از اجرایی شدن عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی شهید طیب در شهرستان لنده به طول پنج کیلومتر و با اعتبار ۱۴۳میلیارد ریال خبر داد و گفت: طول این طرح پنج کیلومتر است که تاکنون سه و نیم کیلومتر از مسیر آماده آسفالت شده و ادامه عملیات نیز در دست اجرا است.