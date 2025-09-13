کمک هزینه پرداختی به بیماران تایبادی از ابتدای امسال تا کنون نسبت به زمان مشابه سال قبل سه و نیم برابر افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جمعیت هلال احمر تایباد گفت: جمعیت هلال احمر این شهرستان از ابتدای امسال تا کنون، ۲ میلیارد ریال کمک هزینه بلا عوض خرید دارو، تجهیزات پزشکی و بستری در مراکز درمانی پرداخت کرده است.

هادی رمضانی افزود: این مبلغ کمک هزینه در مرحله نخست در قالب ۵۰ پرونده به خانواده‌ های نیازمند و آسیب پذیر این شهرستان در مناطق شهری و روستایی پرداخت شده است.

او ادامه داد: بیمارانی که توانایی پرداخت هزینه‌ های درمانی خود را ندارند با ارایه معرفی نامه از کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، نهاد‌های حمایتی و معتمدان محلی می‌ توانند برای دریافت قسمتی از هزینه‌ های پزشکی خود به جمعیت هلال احمر شهرستان مراجعه کنند.

رمضانی گفت: سال گذشته چهار میلیارد ریال کمک هزینه درمان به نیازمندان این خطه مرزی در ۶ مرحله پرداخت شد.