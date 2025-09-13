پخش زنده
یک فوق تخصص سرطان مجاری ادراری از افزایش ابتلا به سرطان مثانه در کشور خبر داد و گفت: این سرطان در مردان سه برابر شایعتر از زنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محسن سرکاریان، با اشاره به شیوع روزافزون سرطان مثانه در جامعه اظهار داشت: این سرطان برخلاف برخی سرطانها مانند پروستات یا سینه، با علائم بالینی آشکار همراه است و شایعترین نشانه آن، خونریزی بدون درد و مخفی در ادرار است.
وی گفت: این خونریزی ممکن است موقت باشد اما قطع شدن آن به معنای رفع مشکل نیست و هرگونه تغییر در رنگ ادرار حتی به صورت تیرگی خفیف باید پیگیری شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور افزود: در مراحل پیشرفتهتر، علائمی همچون عفونتهای مکرر ادراری، احتباس ادرار، تبهای شبانه و دردهای لگنی مشاهده میشود که با پیشرفت بیماری میتواند اندامهایی مانند کبد و ریه را نیز درگیر کند.
وی افزود: در صورت درگیری مسیر ادراری از کلیه به مثانه، عملکرد کلیهها دچار اختلال شده و در موارد دوطرفه، بیمار نیازمند دیالیز خواهد شد.
دکتر سرکاریان اضافه کرد: سرطان مثانه در آقایان سه برابر شایعتر از خانمهاست و مهمترین عامل ابتلا به آن مصرف دخانیات به ویژه سیگار است و در برخی کشورها عوامل انگلی نیز در بروز این بیماری نقش دارند که خوشبختانه در ایران ریشهکن شدهاند.
این فوقتخصص سرطانهای مجاری ادراری گفت: غربالگری اولیه از طریق آزمایش ادرار امکانپذیر است و میتواند وجود مقادیر اندک خون غیرقابل رؤیت را نشان دهد. وی افزود: سونوگرافی روش تشخیصی مهم دیگری است که به شناسایی تودههای سرطانی کمک میکند.
وی افزود: تشخیص قطعی از طریق سیستوسکوپی و نمونهبرداری انجام میشود و پس از بررسی پاتولوژی، میزان بدخیمی مشخص خواهد شد. او تصریح کرد: در مراحل اولیه میتوان با آندوسکوپی توده را برداشت و با تزریق داروهای داخل مثانه از پیشروی بیماری پیشگیری کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور افزود: نادیده گرفتن تومور مثانه میتواند به درگیری کامل مثانه منجر شود که در این شرایط تنها راه، تخلیه کامل مثانه و بازسازی آن با روده است.
وی گفت: تفاوت میان تشخیص زودهنگام و دیرهنگام بسیار جدی است و در کیفیت زندگی بیمار تأثیر مستقیم دارد.