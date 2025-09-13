اردوی آمادگی ملی پوشان تیم فوتبال ناشنوایان کشور جهت آمادگی حضور در بیست و پنجمین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو ژاپن از روز ۲۰ شهریور به میزبانی تهران و در محل کمپ تیم‌های ملی این فدراسیون آغاز شده و تا ۳۰ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

براین اساس میلاد محمدی فوتبالیست شایسته استان کردستان نیز با دعوت سرمربی تیم ملی به اردوی آمادگی ملی پوشان کشور دعوت شده است.

بیست و پنجمین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۵ طی روز‌های ۲۴ آبان تا ششم آذرماه امسال به میزبانی ژاپن و در شهر توکیو این کشور برگزار می‌شود.