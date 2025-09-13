پخش زنده
مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان گفت: رویداد ملی «ایرانجان» از امروز در اصفهان آغاز شد و تا ۲۸ شهریور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛یوسف افشارنیا مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان اعلام کرد: با ابتکار رسانه ملی و پس از برگزاری موفق این رویداد در استانهای خوزستان و ایلام، از امروز اصفهان بهعنوان سومین استان میزبان رویداد ملی «ایرانجان» شد.
وی افزود: این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، طبیعی و اقتصادی اصفهان است و تلاش میشود در قالبهای متنوع برنامهای، جلوههای تازهای از «نصف جهان» به مخاطبان سراسر کشور ارائه شود.
افشارنیا با اشاره به نقش رسانه ملی در تقویت همبستگی اجتماعی و ملی خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد، ضمن ایجاد نشاط عمومی، زمینهای برای پیوند دوباره ایرانجان با اصفهانجان خواهد بود و جایگاه اصفهان بهعنوان قلب تپنده فرهنگ و تمدن ایران را بیش از پیش برجسته میکند.