به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛یوسف افشارنیا مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان اعلام کرد: با ابتکار رسانه ملی و پس از برگزاری موفق این رویداد در استان‌های خوزستان و ایلام، از امروز اصفهان به‌عنوان سومین استان میزبان رویداد ملی «ایران‌جان» شد.

وی افزود: این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و اقتصادی اصفهان است و تلاش می‌شود در قالب‌های متنوع برنامه‌ای، جلوه‌های تازه‌ای از «نصف جهان» به مخاطبان سراسر کشور ارائه شود.

افشارنیا با اشاره به نقش رسانه ملی در تقویت همبستگی اجتماعی و ملی خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد، ضمن ایجاد نشاط عمومی، زمینه‌ای برای پیوند دوباره ایران‌جان با اصفهان‌جان خواهد بود و جایگاه اصفهان به‌عنوان قلب تپنده فرهنگ و تمدن ایران را بیش از پیش برجسته می‌کند.