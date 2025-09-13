پخش زنده
نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومام اوراق مرابحه به طرحهای استان خبر داد که با تخصیص این اعتبار میتوان سرعت در اجرای طرحها را افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد پاکمهر در نشست شورای برنامهریزی و توسعه خراسان شمالی با اشاره به اینکه اوراق مرابحه فرصت خوبی برای اجرای طرحها و تسریع در انجام آنها است، گفت: قرار بر این است تا ۸۱۰ همت، منابع از طریق اسناد اوراق مرابحه تامین شود.
وی افزود: سهم خراسان شمالی از این اعتبار یک هزار میلیارد تومان است که با احتساب نرخ تنزیل حدود هفت هزار میلیارد ریال به پروژههای استان اختصاص مییابد.
به گفته پاکمهر، این منابع باید صرف طرحهایی با پیشرفت فیزیکی بالا شود تا اجرای آنها سرعت گیرد.
وی با بیان اینکه این اوراق نه تنها سبب توسعه استان میشود بلکه اشتغال و ... را نیز به همراه دارد، تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی اخذ این اوراق را در دستور و اولویت کاری خود قرار دهند و برای جذب آنها اهتمام بورزند.
دو هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح های توسعه ای
نماینده مردم اسفراین و بام و صفیآباد در مجلس شورای اسلامی هم گفت: برای اجرای طرحهای توسعهای در خراسان شمالی حدود دو هزار میلیارد تومان تسهیلات پیشبینی شده است.
هادی قوامی افزود: برای هر طرح به طور میانگین ۱۵۰ میلیون تومان منابع تسهیلاتی در نظر گرفته شده و این اعتبار میتواند تحولی مهم در اجرای پروژههای عمرانی و اشتغالزا ایجاد کند.
وی با اشاره به ظرفیت اوراق مرابحه برای تامین منابع گفت: هرچند اوراق مرابحه ابزار مناسبی برای جذب منابع است، اما با توجه به شرایط استان، باید تلاش شود که اعتبارات به صورت نقدی جذب شوند و خراسان شمالی از سایر استانها در این زمینه مستثنا شود.
نماینده مردم اسفراین و بام و صفیآباد در مجلس شورای اسلامی نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات ضروری دانست و گفت: این منابع باید در جای خود هزینه شود تا تولید رونق یابد و اشتغال ایجاد شود. هدف اصلی، استفاده بهینه از این منابع برای توسعه پایدار استان است.