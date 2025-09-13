پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: آسیبهای اجتماعی و مساله جوانان مهمترین امری است که باید برای آن برنامه ریزی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ آیت الله رسول فلاحتی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در زمینههای اجتماعی، گفت: رسانهها به ویژه صدا و سیما در این زمینه نقش موثری دارد.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان و محققان دانشگاه گیلان و بهزیستی استان باید مشکلات حوزه اجتماعی را بررسی و راهکاری عملی برای آنها ارایه دهند، افزود: باید آسیبها و مسائل اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و پدیده سالمندی بررسی و نقشه مهندسی فرهنگی برای آنها ارایه شود.
استاندار گیلان هم در این نشست، با اشاره به اینکه استانداری برای رفع مشکلات فرهنگی گیلان برنامه دارد، گفت: نقشه فرهنگی برای احصای مسائل اجتماعی برنامه ریزی شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.
هادی حق شناس افزود: باید کارگروهی که قانونگذار پیش بینی کرده برنامه هایش را به شورای فرهنگ عمومی ارائه دهد و این نشستها به صورت کاربردی و عملیاتی مدون شود.
سرهنگ حبیبی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان نیز در این نشست با اشاره به لزوم بهره گیری از دانش نوین و علم روز، گفت: برای رفع چالشها باید از ظرفیت تکنولوژی نوین و هوش مصنوعی در تقویت فرهنگ عمومی و رفع مشکلات اجتماعی بهره جست.
تقی ربانی مدیر کل صدا و سیمای گیلان نیز با اشاره به برنامههای صدا و سیما در زمینه تقویت بنیان خانواده، افزود: صدا و سیمای استانی برای فرهنگ سازی در زمینههای اجتماعی برنامههای متعددی تولید و در دست اجرا دارد.
در پایان این نشست هر یک از اعضا به بیان نظرات خود پرداختند.