به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده مرزبانی استان خوزستان گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی آبادان در جریان گشت‌های اخیر در اروند رود موفق به کشف یک محموله بزرگ قاچاق از یک شناور در حال ورود به آبادان شدند.

سردار حجت سفیدپوست افزود: این محموله شامل ۶۹۰ هزار قلم انواع کالای قاچاق به ارزش ریالی حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

او ادامه داد: این شناور از مبدأ تحت رصد اطلاعاتی قرار داشت و پیش از رسیدن به مقصد در دام مرزبانان گرفتار شد.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با تأکید بر اشراف کامل مرزبانان بر مرز‌های جنوب و جنوب غرب کشور تصریح کرد: مرزبانی خوزستان با اقتدار در حال کنترل و پایش مسیر‌های تردد است و اجازه نخواهد داد قاچاقچیان امنیت و اقتصاد کشور را تهدید کنند.