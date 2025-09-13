کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با پیش بینی کاهش محسوس دما و عبور سامانه بارشی از منطقه، هشدار هواشناسی سطح زرد برای استان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حسین سلطانی افزود:هم اکنون آسمان اغلب مناطق استان صاف و در شهرستان طارم نیمه ابری است که بعدازظهر با ورزش باد همراه خواهد شد.

وی گفت امروز در ارتفاعات شهرستان طارم احتمال بارش پراکنده و محلی باران وجود دارد و فردا سامانه بارشی ضعیفی از منطقه عبور خواهد کرد که موجب افزایش پوشش ابرها در برخی مناطق و بارش های پراکنده و وقوع رعد و برق بخ خصوص در نیمه شمالی و غربی استان خواهد شد.

سلطانی با اشاره به اینکه شرایط جوی پایداری برای روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش بینی شده است افزود: در روز چهارشنبه سامانه ضعیف بارشی وارد منطقه خواهد شد.

وی با بیان اینکه از روز گذشته دما در همه مناطق استان کاهش یافته است، ادامه داد: انتظار می رود تا اواسط هفته شبها هوای نسبتا سردی در استان حاکم شود و در مناطق سردسیر استان حداکثر دماها به پنج درجه و کمتر از آن برسد.

وی ادامه داد: صبح امروز دمای هوا در ایستگاه نوربهار به پنج درجه سانتیگراد رسید که به عنوان سردترین نقطه استان ثبت شده است.

این کارشناس هواشناسی به کشاورزان توصیه کرد: در این شرایط جوی آمادگی لازم برای اقدامات حفاظتی و ایجاد استحکامات لازم، تنظیم و تهویه دما در فضاهای مرغداری ها، پرورش قارچ، مزاع و باغات را داشته باشند .