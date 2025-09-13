به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا)، از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ شهریورماه امسال ۱۵ فیلم سینمایی در ۲ هزار و ۲۰۵ نوبت سینماهای خراسان رضوی نمایش داده شد که ۵۰ هزار و ۵۸۵ نفر مخاطب داشتند.

بر اساس اطلاعات این سامانه، پرفروش ترین فیلم‌ در این بازه زمانی در خراسان رضوی مربوط به فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی با فروش ۱۱ میلیارد و ۱۲۱ میلیون ریال است که برای تماشای این فیلم ۱۶ هزار و ۴۸ بلیت در ۴۸۰ نوبت فروخته شده است.

همچنین در این بازه زمانی فیلم‌ «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌ بخش با فروش هشت میلیارد و ۶ میلیون ریال، فیلم «پیر پسر» به کارگردانی «اکتای براهنی» با فروش بیش از چهار میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال و فیلم «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی با فروش چهار میلیارد و ۸۷ میلیون ریال در صدر گیشه سینمای خراسان رضوی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، پس از آن فیلم‌ های «ناتوردشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان، «صددام» به کارگردانی پدرام پورامیری، «فرمانروای آب» به کارگردانی مجید اسماعیلی، «جزایر قناری» به کارگردانی عادل معصومیان، «آدم فروش» به کارگردانی محمود کلاری، «انیمیشن رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی، «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر جزو پرفروشترین فیلم‌های گیشه سینمای خراسان رضوی در این بازه زمانی هستند.

«پسر دلفینی۲» به کارگردانی محمد خیراندیش، «سلام علیکم حاج آقا» به کارگردانی حسین تبریزی، «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی، «اتاقک گلی» به کارگردانی محمد عسگری و «بامبولک» به کارگردانی آرش معیریان از دیگر فیلم‌ های گیشه سینمای خراسان رضوی در این مدت به شمار می‌ روند.

۱۸ سینما با ۸۵ سالن اکنون در مشهد و شهرهای قوچان، کاشمر، تایباد، چناران، نیشابور، سبزوار، گلبهار، طرقبه شاندیز دایر است.