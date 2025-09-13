پیشگیری از عقبماندگی ذهنی نوزادان با غربالگری تیروئید
تمام مادران باید در ۳ تا ۵ روز نخست پس از تولد فرزندشان برای انجام آزمایش تیروئید به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
فوق تخصص غدد درونریز و متابولیسم کودکان، بر ضرورت انجام غربالگری تیروئید نوزادان در روزهای ابتدایی تولد تأکید کرد و گفت: تمام مادران باید در سه تا پنج روز نخست پس از تولد فرزندشان برای انجام این آزمایش به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.
دکتر مهتاب اردوئی افزود: نمونهگیری از پاشنه پای نوزاد توسط پرسنل بهداشتی انجام میشود و اگر نتیجه آزمایش بالاتر از حد طبیعی باشد، خانوادهها برای پیگیری دعوت میشوند. در صورتی که عدد بالاتر از ۲۰ باشد، بدون اتلاف وقت درمان آغاز میشود تا از بروز عوارض جدی جلوگیری شود.
اردوئی با اشاره به علائم هشداردهنده کمکاری تیروئید در نوزادان خاطرنشان کرد:زردی طولانیمدت بیش از دو هفته، بیحالی، خوابآلودگی، شل بودن بدن، یبوست و شیر نخوردن از نشانههای شایع این بیماری است. مهمترین عارضه در صورت عدم درمان، عقبماندگی ذهنی و کاهش ضریب هوشی کودک خواهد بود.
این فوق تخصص غدد با بیان اینکه هدف غربالگری، تشخیص بهموقع پیش از بروز علائم بالینی است بیان کرد: اگر والدین نسبت به غربالگری بیتوجه باشند یا آن را به تعویق بیندازند، ممکن است فرصت طلایی درمان از دست برود.
وی تأکید کرد: کمکاری تیروئید نوزادان از بیماریهای قابل درمان است و در صورت تشخیص بهموقع و آغاز سریع دارودرمانی، کودک زندگی طبیعی و مشابه همسالان خود خواهد داشت.