به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ایرج مصطفوی گفت: با ادامه فعالیت سامانه بارشی تا دوشنبه، رشدابر، در ارتفاعات و نواحی شمالی استان بارش‌های پراکنده گاهی رگبار و رعدوبرق، مه آلودگی وکاهش دید، در غالب نقاط باد شدیدو گردوخاک، ادامه روند کاهشی دما تا اواسط هفته پیش بینی می‌شود.

وی افزود: این فعالیت‌ها سبب مه آلودگی، کاهش دید در ارتفاعات و محور‌های شمالی، آب گرفتگی و جاری شدن سیلاب و رواناب‌های نقطه‌ای، احتمال خسارت در بخش کشاورزی، احتمال آتش سوزی در مراتع و نواحی جنگلی و احتمال اختلال در تردد خودرو‌ها خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این مدت کنترل و لایربی شبکه آبراه‌های، توقف نکردن در بستر و حاشیه رودخانه‌ها، خودداری از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، پرهیز از چراندن دام‌ها در مراتع، احتیاط در عبور از محورهعای شمالی به دلیل لغزندگی و مه آلودگی و تمهیدات لازم در بخش کشاورزی، اجتناب از روشن کردن آتش در مراتع و نواحی جنگلی و اطمینان از خاموش شدن کامل آن و پرهیز از تردد و پارک خودرو زیر درختان و ساختمان‌های نیمه کاره و سازه‌های ناپایدار ضروری است.