شکست دختران زیر ۱۶ سال بسکتبال ایران در نخستین گام جام آسیا
تیم بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال کشورمان در نخستین دیدار خود از رقابتهای جام آسیا مقابل هند نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم دختران زیر ۱۶ سال ایران در نخستین دیدار خود از رقابتهای جام آسیا ۲۰۲۵ مالزی دیویژن B مقابل هند به میدان رفت و با نتیجه ۷۰ بر ۶۷ این دیدار را واگذار کرد.
نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:
کوارتر اول: ۲۱ - ۱۴ / هند
کوارتر دوم: ۱۹ - ۱۱ / ایران
کوارتر سوم: ۲۱ - ۱۸ / ایران
کواتر چهارم: ۲۰ - ۱۳ / هند
دختران ایران در گروه A با تیمهای ازبکستان، ساموا و هند همگروه هستند. در گروه B نیز تیمهای اندونزی، مالزی، هنگ کنگ و تونگا حضور دارند.
اسامی بازیکنان تیم به شرح زیر است:
ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمهزهرا نعمتی
بلقیس عادلی به عنوان سرپرست، سروه ضرغامیان به عنوان سرمربی، لوسینه ست آقایان به عنوان مربی و آرمن الهوردیان به عنوان مشاور فنی تیم ملی، یگانه ضرغامیان به عنوان بدنساز کادر فنی کشورمان را در این رقابتها همراهی میکنند. همچنین فتانه ملک نایب رئیس بانوان فدراسیون، تیم ایران را در این مسابقات همراهی میکند.
برنامه ملیپوشان ایران در مرحله گروهی این رقابتها به شرح زیر است:
یکشنبه ۲۳ شهریور:
ایران - ساموا ساعت ۷ صبح به وقت ایران
دوشنبه ۲۴ شهریور:
ایران - ازبکستان ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران
رقابتهای جام آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن B، با حضور ۸ تیم ۲۲ تا ۲۸ شهریور در سرمبان مالزی برگزار میشود. تیم قهرمان این رقابتها، مجوز حضور در رقابتهای جام آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.
ملیپوشان کشورمان با کسب عنوان قهرمانی رقابتهای غرب آسیا در لبنان سهمیه حضور در جام آسیا دیویژن B مالزی را کسب کردند.