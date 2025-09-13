در پی کشف ۱۹۵ رأس دام زنده قاچاق در شهرستان دشتی، تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تشکیل دو پرونده و رسیدگی فوری، احکام جریمه نقدی و ضبط محموله را برای متخلفان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، سید موسی حسینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر، از صدور احکام قضایی علیه قاچاقچیان دام زنده خبر داد. وی اعلام کرد که بر اساس گزارش پلیس آگاهی شهرستان دشتی مبنی بر کشف ۱۹۵ رأس دام زنده قاچاق، دو پرونده تخلف در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، در پرونده نخست، تعداد ۹۵ رأس گوسفند زنده به ارزش ۴.۲ میلیارد ریال که فاقد اسناد قانونی حمل بوده، علاوه بر ضبط کامل محموله، مشمول جریمه نقدی معادل ارزش دام‌ها شد. در پرونده دوم نیز، ۱۰۰ رأس دام زنده به ارزش ۵ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال به دلیل قاچاق، محکومیت به پرداخت جریمه نقدی و ضبط محموله را در پی داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر، قاچاق دام را تهدیدی برای امنیت معیشتی و اولویتی برای رسیدگی این سازمان دانست و بر رویکرد حمایتی از تولید داخلی و ثبات بازار تأکید کرد.

وی همچنین همکاری با دستگاه‌های انتظامی و قضایی را در اجرای این احکام مؤثر خواند و هدف از این اقدامات را جلوگیری از اقدامات غیرقانونی اقتصادی، خسارات دامپزشکی و اختلال در بازار دام استان عنوان کرد.