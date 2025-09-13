پخش زنده
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پس از طی تشریفات قانونی مربوط به جنبه عمومی تخلف گرانفروشی و نهایی شدن رأی، مبالغ اضافی دریافت شده از خریداران محصولات ایران خودرو باید به آنان بازگردانده شود.
سید یاسر رایگانی در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: در پرونده گرانفروشی احتمالی، از حدود ۳۵ هزار مشتری مبالغ اضافی دریافت شده است. با حفظ حق تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به رأی شعبه بدوی، پس از نهایی شدن رأی، امکان ثبت شکایت برای مشتریان فراهم خواهد شد.
وی گفت: خریداران میتوانند شکایت خود را در سامانه ۱۳۵ ثبت کنند و مبالغ اضافی به خریداران متضرر عودت داده میشود.
براساس رأی بدوی سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت ایرانخودرو باید افزایش قیمت محصولات تا سقف ۱۵ درصد را رعایت میکرده، اما حالا با اتهام گرانفروشی به پرداخت ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
