به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی فسا گفت: این طرح در زمینی به مساحت ۲۸ هکتار اجرا می‌شود و با تکمیل آن برای ۷۰ نفر به‌طور مستقیم و ۱۸۰ نفر به‌طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی افزود: توسعه این شهرک دامپروری در راستای افزایش ظرفیت تولید، ارتقای بهره‌وری و تقویت زیرساخت‌های صنعت دامپروری در منطقه اجرا می‌شود.

شهرستان فسا با داشتن بیش از ۶۲۰ هزار رأس دام سبک و سنگین، یکی از مهم‌ترین قطب‌های دامپروری در استان فارس به‌شمار می‌رود.

شهرستان فسا در ۱۴۰ کیلومتری جنوب شرق شیراز واقع است.