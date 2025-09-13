در آستانه سال تحصیلی از درآمد موقوفات پیر اوحدالدین مراغه ۸۰ بسته نوشت افزار به ارزش ۱۶۰ میلیون تومان برای دانش آموزان نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی در این بسته‌ها کیف، دفتر، خودکار، مداد رنگی و جامدادی برای دانش آموزان کم برخوردار تهیه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: همزمان با بازگشایی مدارس در قالب مهر تحصیلی ۲ هزار بسته تحصیلی به ارزش چهار میلیارد تومان برای دانش آموزان استان تامین شده است.

حجت الاسلام حسینی افزود: سنت حسنه وقف یادگار پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) برای انجام امور خیریه است و تلاش اداره کل اوقاف احیای موقوفات و عمل به نیات واقفان است.

امام جمعه مراغه هم در این مراسم گفت: اقدام اداره اوقاف برای حمایت از دانش آموزان نیازمند یک سنت حسنه و عمل به نیات واقفان برای یاری نیازمندان است.

حجت الاسلام و المسلمین جواد حاجی زاده با بیان اینکه مراغه پس از مرکز استان بیشترین موقوفات را در استان دارد افزود: احیای موقوفات باید دراولویت برنامه‌های اوقاف قرار گیرد.