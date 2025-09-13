پایان تعمیرات اساسی سکوهای فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی
جانشین عملیات تولید سکوهای ناحیه ۲ پارس جنوبی از پایان تعمیرات اساسی سکوهای فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی با ثبت بیش از ۱۴ هزار نفرساعت کار ایمن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، پیمان کناربلند با اشاره به اجرای تعمیرات اساسی سکوی SPD۱۱ بهعنوان دومین سکوی گازی فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی گفت: تعمیرات اساسی این سکو در بخشهای مکانیک، برق و ابزار دقیق، بازرسی و کارگاه تعمیرات عملیات از ۲۵ مرداد آغاز شد و با اجرای دستورکارهای بسیار سنگین و فشرده در ۱۹ روز کاری به پایان رسید.
وی افزود: در جریان تعمیرات اساسی سکوی SPD۱۱، شیرهای مختلف ایمنی و فرآیندی، ظروف و مخازن فرآیندی با مشارکت تیمهای بازرسی در دریا و کارگاه تعمیرات خشکی پایش و در حوزه ابزار دقیق نیز ۱۶۷ دستورکار اورهالی و پیشگیرانه ابزاردقیقی و سیستمی شامل رفع ایراد، رفع نشتی، تست عملکرد، سرویس و آچارکشی از تجهیزات انجام شد.
تضمین پایداری تولید با تعویض شیرهای ایمنی ٣٢ اینچ خروجی
جانشین عملیات تولید سکوهای ناحیه ۲ پارس جنوبی به اجرای ۷ هزار و ۴۷۹ نفرساعت کار ایمن و ۴۵۵ دستورکار در جریان تعمیرات اساسی این سکو اشاره کرد و گفت: بیشترین زمان صرفشده به مقدار ۲ هزار و ۶۷۶ نفرساعت در بخش مکانیک، همچنین عمده دستورکارهای تعمیراتی بهترتیب به بخشهای ابزار دقیق، مکانیک، بازرسی، کارگاه تعمیرات عملیات و برق مربوط بوده است.
کناربلند با اشاره به اجرای کامل برنامه تعمیرات اساسی در دو سکوی فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی یادآور شد: با توجه به پایان تعمیرات اساسی سکوی SPD۱۰ در ماه گذشته با ثبت بالغ بر ۷ هزار نفرساعت کار بدون حادثه، درمجموع بیش از ۹۰۰ دستور کار و ۱۴ هزار نفرساعت کار ایمن در جریان انجام تعمیرات اساسی دو سکوی گازی این فازها ثبت شده است.
وی با اشاره به اجرای یکی از سنگینترین پروژههای تعمیراتی با هدف افزایش ایمنسازی و پایداری تولید در سکوهای SPD۱۰ و SPD۱۱ پارس جنوبی گفت: با توجه به اهمیت تولید پایدار و حداکثری گاز در شرایط ایمن، تمهیدات لازم برای اجرای پروژه تعویض شیرهای ٣٢ اینچ اصلی قطعکننده جریان گاز (ESDV) این سکوها در بازه زمانی تعمیرات اساسی سالانه، از سوی مدیریت تولید و عملیات به واحدهای زیرمجموعه ابلاغ و با برنامهریزی دقیق و منسجم، پروژه مذکور از سوی تیمهای اجرایی با موفقیت عملیاتی شد.
جانشین عملیات تولید سکوهای ناحیه ۲ پارس جنوبی درباره عملیات جابهجایی و تعویض این شیرها گفت: شیرهای اصلی قطعکننده جریان گاز هرکدام با وزن ۱۷ تن پس از عملیات انتقال از سایت خشکی به موقعیت دریا به همت بخش لجستیک و شناوری، با مشارکت و نظارت کارشناسان بازرسی، ایمنی، خطوط لوله و مهندسی عملیات از سوی تیمهای تعمیرات تعویض شدند.
اجرای موفق عملیات تعویض شیرهای اصلی گاز
رضا غلامی، رئیس ایمنی و آتشنشانی معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس نیز با تأکید بر انجام دستورعملها و الزامات ایمنی بهمنظور اجرای این عملیات گفت: باتوجه به ضرورت ایمنسازی محیط، پس از تخلیه فشار و ایزولاسیون خطوط با نظارت دقیق بخش ایمنی، عملیات جداسازی و تعویض شیرهای ٣٢ اینچ اصلی قطعکننده جریان گاز با موفقیت به پایان رسید.
وی با تشریح اقدامهای ایمنی انجامشده بهمنظور اجرای این عملیات گفت: با توجه به عملیات حساس انتقال و جابهجایی شیرهای ESVD فوقسنگین از شناور به محیط فشرده سکوها و کار روی خطوط تحت فشار، هماهنگیهای حداکثری از طریق برگزاری مانور و جلسات متعدد آموزشی با مشارکت تیمهای اجرایی انجام و عملیات مذکور در دو سکوی SPD۱۰ و SPD۱۱ بر اساس رویههای ایمنی و برنامه زمانبندی مشخص شد و درمجموع با ثبت زمان حدود ۳ هزار نفرساعت کار ایمن به اجرا درآمد.