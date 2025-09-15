رانندگان و دانش آموزان آبادانی برای بهره گیری از سرویس مدارس ملزم به ثبت نام در سامانه سپند هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل سازمان تاکسیرانی آبادان گفت: ثبت‌نام در سامانه سپند برای فعالیت سرویس‌های مدارس در سال تحصیلی جدید الزامی است و هیچ خودرویی بدون مجوز حق جابه‌جایی دانش‌آموزان را ندارد.

جواد نوروزی با تأکید بر ثبت نام در این سامانه به منزله دریافت مجوز، افزود: فعالیت خارج از چارچوب یاد شده به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.

به گفته وی این فرصت برای خانواده‌ها و رانندگان فراهم است تا با مراجعه به سامانه سپند، مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی آبادان خاطر نشان کرد: سامانه سپند نقش کلیدی در برنامه‌ریزی ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزی دارد و تضمین‌کننده ایمنی و سلامت دانش‌آموزان در مسیر مدرسه است.

نوروزی یادآور شد: مدارس و خانواده‌ها موظف‌اند صرفاً از شرکت‌های مجاز معرفی‌شده برای سرویس مدارس استفاده کنند و نرخ‌نامه مصوب را در قرارداد‌های خود لحاظ کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

وی گفت: سال گذشته ۴ هزار دانش آموز و ۴۰۰ راننده در آبادان برای استفاده از سرویس مدارس در سامانه سپند نام نویسی کردند و انتظار می‌رود این رقم امسال به چهار برابر افزایش یابد.

مچید درویشی مدیر آموزش و پرورش آبادان هم با تاکید به لزوم نام نویسی والدین در سامانه سپند یادآور شد: سامانه همچنان برای نام نویسی والدین باز است و این تصمیم کمک می کند ایمنی و سلامت رفت و آمد دانش آموزان تضمین شود.