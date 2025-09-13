کارشناس خانواده و نوجوانان با اشاره به اهمیت رشد تآب آوری در اجتماع گفت: مهمترین مسئله تربیتی این است که در کودکان و نوجوانان این اندیشه را تقویت کنیم که چه کسی می‌خواهی شوید نه چه کاره می‌خواهید شوید؛ این تلقین بستر بحران عاطفی اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، ذوالفقاری با حضور در شبکه سیمای البرز برنامه امروز البرز در خصوص تاب آوری گفت: پرسش‌ها برای کودک و نوجوان ایجاد افقی روشن در آینده را فراهم می‌کند. مهمترین مسئله تربیتی این است که در کودکان و نوجوانان این اندیشه را تقویت کنیم که چه کسی می‌خواهی شود نه چه کاره می‌خواهید شوید؛ این تلقین بستر بحران عاطفی اجتماعی است.

وی با اشاره به اهمیت رشد تاب آوری در کودکان به مجری صدا و سیمای البرز اظهار کرد: کودک وقتی شرایط خود را در مرحله خودشناسی می‌سنجد، به تدریج با راهنمایی و ارشاد آگاهانه میزان توان و موقعیت آن‌ها سوق پیدا می‌کند.

کارشناس خانواده در برنامه سیمای البرز عنوان کرد: مسائل عمیق دنیا با زبان قابل فهم و قابل درک برای کودک و نوجوان باید بیان شود؛ مهمترین زبان کودکان بازی و تفریح است.

کارشناس خانواده و نوجوان در جریان حضور خود در سیمای البرز مطرح کرد: یکی از بهترین راهبرد‌ها برای تاب آوری کودکان، مسئله خداشناسی است که علت آفرینش و رحمت الهی خداوند را به واسطه پدر و مادر درک می‌کنند.