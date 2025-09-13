پل ایستگاه هفت آبادان به منظور ترمیم و بازسازی از روز یکشنبه ۲۳ شهریور بر روی تردد خودرو‌ها و کامیون‌ها بسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهردار آبادان گفت: کار تعمیر پل ایستگاه هفت توسط ماموران شهرداری آبادان از فردا یکشنبه آغاز و پس از ۶ روز این پل بازگشایی می‌شود.

یاسین کاوه‌پور افزود: این پل که در حد فاصل ورودی مسیر اهواز به آبادان قرار دارد، برای تعمیر، مرمت و استتار درز‌های انبساطی بسته خواهد شد.

او ادامه داد: تعمیر این پل تا پایان هفته به پایان می‌رسد و شهروندان می‌توانند تا بازگشایی پل ایستگاه هفت از پل‌های ایستگاه ۱۲ و پل سوم (مدن) تردد کنند.

شهردار آبادان گفت: تردد کامیون‌های سنگین مربوط به پالایشگاه، ایرانول، اداره بندر، گمرک، پتروشیمی و پاسارگاد باعث آسیب جدی به این پل شده است.

کاوه‌پور افزود: نگهداری و حفظ ایمنی پل‌های شهری بر عهده شهرداری است و شهرداری آبادان به‌صورت سالانه نسبت به تعمیر و ایمن‌سازی آنها اقدام می‌کند.