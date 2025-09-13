مردم باید این اعتقاد را داشته باشند که برکت از طریق میزبانی زائران رضوی به سمت آنها سرازیر می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در مراسم شکرانه خدمت با تاکید بر لزوم مردمی‌ سازی کامل فرهنگ میزبانی از زائران امام رضا (ع) گفت: این مراسم به همت ستاد اجرایی خدمات سفر زائرین خراسان رضوی به ویژه دهه آخر صفر ۱۴۰۴ در تالار ابن هیثم دانشگاه فرهنگیان برگزار شده است.

غلامحسین مظفری افزود: کیفیت خدمات ارائه شده به زائران باید سال به سال ارتقا یابد و برای تحقق این امر، تقویت بخش مردمی و برنامه‌ ریزی زودهنگام ضروری است.

وی همچنین به حجم بالای خدمات ارائه شده در دهه پایانی صفر اشاره کرد و ادامه داد: این حجم از خدمت رسانی در مقایسه با برخی استان‌ ها و حتی مراسم اربعین، چشمگیر است و مجموعه‌ های غیردولتی و هیئت‌ های مذهبی در ارائه خدمات امسال نقش پررنگی داشتند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی هم گفت: مردمی بودن خدمتگزاری، اتفاق خوب دهه صفر ۱۴۰۴ بود که میزبانی شایسته‌ ای برای زائران مشهدالرضا رقم زد.

سید جواد موسوی مشهدالرضا (ع) را در ایام دهه پایانی صفر به دریای عاشقان تشبیه کرد و خدمت به زائران را مسئولیت الهی و امانت خواند.

وی ابراز امیدواری کرد که با همت و همدلی بیشتر، در آینده جلوه‌ های تازه‌ ای از میزبانی به نمایش گذاشته شود تا نام مشهد همچنان به عنوان پایتخت معنوی ایران بدرخشد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی نیز گفت: بیش از ۱۶۸ هزار نفر در قالب طرح همسفران خورشید پوشش داده شدند که شامل ارائه خدمات امداد و نجات، درمانی سرپایی، اسکان اضطراری و توزیع اقلام غذایی توسط ۱۳۵ مرکز ارائه خدمات هلال احمر بود.

سید علی منیری افزود: در این دوره، ۹۳ هزار و ۱۴۷ نفر از زائران پیاده از خدمات درمانی سرپایی بهره‌ مند شده و ۷۵ هزار و ۲۱۲ نفر نیز از خدمات اسکان و جیره اضطراری استفاده کرده‌ اند.